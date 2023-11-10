نبحث عن الثراء السريع.. حبس تاجرى أيس وبودر فى الجيزة

أقر متهمان لهما معلومات جنائية بالاتجار في البورد والآيس المخدرين، وأنهما يقومان بترويج هذه المواد المخدرة بحثًا عن الأموال والثراء السريع، من نشاطهما غير المشروع، وقد قررت جهات التحقيق في الجيزة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة الاتهامات الموجهة لهما.

وكانت الأجهزة الأمنية قد نجحت في القبض على مسجلين خطر وبحوزتهما كميات من مخدري "الآيس، والبودر"، وسلاح أبيض، ومبالغ مالية.

أقر المتهمان أمام جهات التحقيق، بحيازتهما المضبوطات بقصد الاتجار والتعاطي، والمبالغ المالية من حصيلة نشاطهما الإجرامي، والسلاح الأبيض لحماية نشاطهما، وأمرت النيابة العامة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.