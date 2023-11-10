رئيس الاتحاد الدولى البارالمبى للكرة الطائرة يصل القاهرة لحضور فعاليات بطولة العالم

وصل صباح اليوم إلى القاهرة باري كوزنر رئيس الاتحاد الدولي البارالمبى للكرة الطائرة لحضور فعاليات بطولة العالم التى تنطلق مساء غد السبت وتستمر حتى 18 نوفمبر الجارى تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على ملاعب الصالات المغطاة بنادى النادى بالعاصمة الإدارية، بمشاركة 24 منتخبا يمثلون 19 دولة، والتى تعد آخر مرحلة للتأهل إلى دورة الألعاب الأوليمبية باريس 2024.

كان فى استقبال كوزنر الدكتور مصطفى صادق رئيس اللجنة المنظمة للبطولة ورئيس مجلس إدارة الاتحاد، واللواء منصور درويش نائب رئيس اللجنة المنظمة ونائب رئيس الاتحاد، وهويدا مندى مدير البطولة.

كما وصل اليوم الفوج الثانى من البعثة الألمانية، ومنتخبى منغوليا وسلوفينيا.

ووصلت إلى القاهرة منتخبات البرازيل وإنجلترا وأوكرانيا ورواندا واليابان وفرنسا والهند والعراق والصين وكندا والبرازيل وإيران، وهولندا، وفوجين من بعثة المانيا، والفوج الأخير يصل غد السبت.

وتقام مساء اليوم مباراة ودية بين فريقين من مصر كبروفة لتشغيل الصالة التى ستقام عليها المنافسات والأجهزة المختلفة، للاطمئنان على كفائتها التشغيلية قبل انطلاق البطولة رسميا غد السبت.

منتخب مصر للكرة الطائرة البارالمبى، شارك في الدورات البارالمبية الاوليمبية منذ إدراج اللعبة في البارالمبياد، وحقق منتخب مصر رقما قياسيا في مشاركة الفرق الجماعية المصرية، حيث شارك في 8 دورات متتالية، حقق فيها الميدالية البرونزية في دورة آثينا باليونان 2004، ثم برونزية دورة ريو دي جانيرو بالبرازيل 2016، ويحتل المنتخب المصري حاليا المركز الرابع فى الترتيب العالمي.

يضم منتخب السيدات اللاعبات، إسراء إسماعيل، نورا عبد الحليم، أسماء أحمد، نبيلة عبد الباقي، شيماء سيد، رجاء حسين، أسماء بدر، هوانم حليم، غادة محمد، سهيلة طه، أسماء سيد، زينب فوزي، نورهان صلاح، ياسمين هاني، سعده سيد، الشيماء محمد، ومعهن الجهاز الفنى

بقيادة الدكتور محمد عبد الشافي المدير الفني، وصبري البرعي مدربا.

أما منتخب الرجال فيضم اللاعبين، هشام صلاح الدين، ياسر سعد، محمد عبد الله، السيد موسى، عبد النبي حسن، أحمد محمد فضل، أشرف زغلول، مطاوع عبد الباقي، محمد سعد، حسام مسعود، أحمد محمد خميس، زكريا السيد، أحمد محمد حسن، محمد إبراهيم، أنور رمضان، حماده سيد، فارس محمد، محمد حمدي، محمد السيد، عبد الله رزق، ومعهم اللواء أيمن العفيفى مديرا فنيا، وطاهر البهائي مدربا عاما، وعادل عشوش المدرب والقائم بأعمال المدير الإداري.

يشارك في البطولة 19 دولة، هى الجزائر، والبرازيل، وكندا، والكونغو، وفرنسا، وألمانيا، وبريطانيا العظمى، والهند، وإيران، واليابان، ونيجيريا، ورواندا، والصين، وأوكرانيا، وأمريكا، ومنغوليا، وهولندا، وسلوفينيا، بالإضافة إلى مصر الدولة المنظمة.