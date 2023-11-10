الجمعة 10 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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القاهرة الإخبارية تعرض صورًا مباشرة لقصف عنيف بقطاع غزة

صور حية من القاهرة
صور حية من القاهرة الأخبارية

نشرت قناة القاهرة الإخبارية صورًا حية من تجدد القصف العنيف لعدد من الأحياء بقطاع غزة، حيث غطت آثار القصف الإسرائيلي سماء القطاع، بشكل لافت للنظر.

كما عرضت قناة القاهرة الإخبارية عبر شاشتها، أثناء البث الهوائي، لقطات مباشرة لوصول عدد من المصابين إلى مستشفى شهداء الأقصى بغزة، جراء استهداف الاحتلال شارع صلاح الدين في قطاع غزة.

وأكدت "القاهرة الإخبارية" أن شارع صلاح الدين بغزة هو شارع حيوي ورئيسي، والذي يستخدمه النازحون من شمال القطاع للتوجه إلى جنوبه، حيث انتشرت قوات الاحتلال الإسرائيلي بطول الشارع بشكل كبير، ما تسبب في ذعر النازحين من الشمال إلى الجنوب.

القاهرة الإخبارية قناة القاهرة الإخبارية غزة صور مباشرة البث الهوائي

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