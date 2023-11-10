القاهرة الإخبارية تعرض صورًا مباشرة لقصف عنيف بقطاع غزة

نشرت قناة القاهرة الإخبارية صورًا حية من تجدد القصف العنيف لعدد من الأحياء بقطاع غزة، حيث غطت آثار القصف الإسرائيلي سماء القطاع، بشكل لافت للنظر.

كما عرضت قناة القاهرة الإخبارية عبر شاشتها، أثناء البث الهوائي، لقطات مباشرة لوصول عدد من المصابين إلى مستشفى شهداء الأقصى بغزة، جراء استهداف الاحتلال شارع صلاح الدين في قطاع غزة.

وأكدت "القاهرة الإخبارية" أن شارع صلاح الدين بغزة هو شارع حيوي ورئيسي، والذي يستخدمه النازحون من شمال القطاع للتوجه إلى جنوبه، حيث انتشرت قوات الاحتلال الإسرائيلي بطول الشارع بشكل كبير، ما تسبب في ذعر النازحين من الشمال إلى الجنوب.