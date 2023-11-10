القسم الثاني «ب».. الترسانة يتعادل مع الفيوم وطامية يهزم المنيا

تعادل الترسانة مع الفيوم بدون أهداف في المباراة التي أدارها صالح سلامة ضمن مواجهات الأسبوع الرابع للمجموعة الأولى " 2 " في دوري القسم الثاني " ب " ليرتفع رصيد كل من الترسانة والفيوم إلى 8 نقاط.

وحقق مركز شباب طامية مفاجأة بفوزه على المنيا 2-1 في المباراة التي أدارها الحكم محمد الشرقاوي ليحصل طامية على أول ثلاث نقاط ويتوقف رصيد المنيا عند خمس نقاط.

انتهى الشوط الأول بتقدم طامية بهدف سجله جيبالا وأهدر كريم حسن لاعب المنيا ركلة جزاء وفي الشوط الثاني سجل طامية الهدف الثاني عن طريق محمد الدمياطي في الدقيقة 82 وسجل إسلام نبيل هدف المنيا الوحيد في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع.

وحقق فريق نجوم مصر فوزا كبيرا وهزم مركز شباب مغاغة بأربعة أهداف نظيفة في المباراة التي أدارها الحكم أحمد حسونة ليرتفع رصيد نجوم مصر إلى ست نقاط ويتوقف رصيد مركز شباب مغاغة عند ثلاث نقاط ..انتهى الشوط الأول بتقدم نجوم مصر بهدفين سجبهما أبوالحاج وموسيناو وفي الشوط الثاني سجل محمود موسى ومحمد رمضان الهدفين الثالث والرابع.

وتعادل بني مزار مع الواسطى بهدف لكل منهما في المباراة التي أدارها الحكم أحمد ماجد ليرتفع رصيد بني مزار إلى خمس نقاط ورصيد الواسطى إلى ثلاث نقاط..انتهى الشوط الأول بتقدم الواسطى بهدف سجله عمر عبادي وفي الشوط الثاني سجل محمد عبد السميع هدف التعادل لبني مزار.