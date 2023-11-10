الجمعة 10 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

القمة القطرية المصرية..

الحرازين لـ"الدستور": القمة تأتي في ظل التشاور العربي حول الظروف الراهنة بالمنطقة

الحرازين
الحرازين

قال الدكتور جهاد الحرازين القيادي بحركة فتح، القمة القطرية المصرية التي تجمع بين الرئيس عبدالفتاح السيسي وأمير قطر تميم بن حمد، تأتي في سياق حالة التشاور العربي حول الظروف الحالية التى تمر بها المنطقة وخاصة ما يتعلق بالأحداث الجارية على الأراضي الفلسطينية وتوحيد الجهود والرؤى بين الدولتين للعمل على تحقيق الرؤية العربية نحو وقف إطلاق النار الفوري والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية بشكل مستمر ومتدفق ومعالجة أثار العدوان التي خلفتها الحرب على الشعب الفلسطيني.

وأضاف الحرازين في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هذا يتطلب اتخاذ بعض الخطوات التمهيدية لتهدئة الأجواء من خلال العمل على التوصل لاتفاق حول قضية الأسرى من الجانبين والعمل على وقف إطلاق النار ورفض أية مشاريع تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني وحل قضيته على حساب دول عربية أخرى مع رفض اية محاولات لإيجاد سيناريوهات متعلقة بما بعد توقف الحرب حيث سيكون التأكيد على الحفاظ على الدور الفلسطيني الذى يستند لموقف عربي داعم ومساند للرؤية الفلسطينية قائم على ضرورة حل القضية من جذورها بإنهاء الاحتلال.

مصر وقطر ستسعيان لاستخدام علاقاتهم واتصالاتهم مع كافة الأطراف لإنجاز وقف إطلاق النار

وتابع الحرازين: "ووفقا لما تقدم فمصر وقطر ستسعيان لاستخدام علاقاتهم واتصالاتهم مع كافة الأطراف لإنجاز وقف إطلاق النار وخلق أرضية يمكن البناء عليها لحماية المدنيين وتقديم كافة الإمكانيات اللازمة لوقف معاناتهم والكارثة التي حلت بهم مع ضرورة التأكيد على وحدانية الأراضي الفلسطينية ووحدانية التمثيل الفلسطيني المدعوم عربيا، لافتا إلى أن هذه القمة تأتى قبل انعقاد القمة العربية الطارئة بالمملكة العربية السعودية.

وما زال العدوان الإسرائيلي مستمرا حتى اللحظة وقصفت قوات الاحتلال قبل قليل عدد من المستشفيات في غزة وقصف مخيم الشاطئ بقنابل الفسفور.

الحرازين السيسي الأراضي الفلسطينية الشعب الفلسطيني غزة

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