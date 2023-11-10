ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلى على غزة والضفة الغربية لـ11208 شهداء

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء الخميس، عن ارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى نتيجة العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي على قطاع غزة والضفة الغربية، إلى 11.208 شهداء ونحو من 29.500 جريح.

وقالت الوزارة، في تقريرها اليومي بشأن العدوان الصهيوني، إن 11025 شهيدًا ارتقوا في قطاع غزة، وأصيب أكثر من 27 ألفًا، وفي الضفة الغربية ارتقى 183 شهيدًا، بينما ارتفع عدد الجرحى إلى نحو 2500 جريح.

وأضافت أن من بين الشهداء 4506 أطفال، و3027 سيدة، و678 مسنًا، فيما بلغ عدد المفقودين نحو 2700 مواطن، بينهم أكثر من 1500 طفل، ويشكلون ما نسبته 74% من الشهداء.

وأشارت إلى توقف 19 مستشفى من أصل 35 تضم مرافق للمرضى الداخليين عن العمل، كما تم إغلاق (71%) من جميع مرافق الرعاية الأولية في جميع أنحاء غزة بسبب الأضرار أو نقص الوقود، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

إجراء العمليات الجراحية وبتر الأطراف بدون تخدير

وأوضحت الوزارة أن الأطباء ما زالوا مجبرين على إجراء العمليات الجراحية دون تخدير، وعمليات بتر الأطراف، وبمن في ذلك أولئك الذين أصيبوا نتيجة القصف والنساء اللواتي يلدن بعمليات قيصرية.

وأضافت الوزارة أن 117 ألف نازح إلى جانب الطواقم الطبية والصحية وآلاف المرضى يقيمون في المرافق الصحية.

وذكرت أن هناك 1.6 مليون مواطن نزحوا في غزة داخليًا، ما يعادل أكثر من 70% من سكان القطاع، فيما يتواجد حوالي 160,000 نازح قسريًا في 57 منشأة تابعة للأونروا في الشمال.

كما ذكرت أنه يعاني 15% من النازحين قسريًا من إعاقات مختلفة، كما أن معظم مراكز الإيواء غير مجهزة بشكل كافٍ لتلبية احتياجاتهم، كما تلوح في الأفق كارثة صحية عامة في ظل النزوح الجماعي واكتظاظ الملاجئ.