الجمعة 10 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل "صحة سوهاج" يُتابع انتظام العمل بالمستشفى العام

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تفقد الدكتور أحمد حسن أبو هاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج،  انتظام العمل بقسم الاستقبال في مستشفى سوهاج العام، واطمئن على سير العمل به وتواجد الأطقم  الطبية والأدوية والمستلزمات.

رافقه كل من يرافقه الدكتور احمد عبد الكريم وكيل المديرية والدكتور حسن محروس مدير عام الطب العلاجي  مستشفى سوهاج العام.

كما تفقد والوفد المرافق له، أقسام العنايات المركزة والأطفال  ووجه وكيل وزارة الصحة مدير إدارة التمريض بالمديرية بإعداد خطة تدريبية لجميع الكوادر التمريضيه بالمستشفى لرفع كفائتهم مما يعود بالنفع على المواطن المتلقي للخدمة بالمستشفى.

كما شدد علي التزام جميع العاملين بالمستشفي وجميع الكوادر الطبية والفنية بالزي المخصص لكل فئة وكذلك بالتواجد بأماكن عملهم. وكذلك حسن معاملة المواطن متلقي الخدمة.

وأشار أيضًا، إلى أن مستشفى سوهاج العام تعد من المستشفيات الهامة والأساسية للقطاع الصحي بالمحافظه وتخدم آلاف المرضى المترددين عليها.

جدير بالذكر أن مستشفى سوهاج العام تخضع  لعملية تطوير ورفع كفاءة لبعض الأقسام والمباني وتقدم خدماتها للمواطنين دون توقف لما لها من أهمية كبيرة للقطاع الصحي بالمحافظة.

في سياق متصل، استقبل  الدكتور أحمد حسن ابوهاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج بمكتبه بديوان عام المديرية الدكتور أحمد القاضي نقيب صيادلة سوهاج يرافقه الدكتور أحمد ابودومة عضو النقابة العامة للصيادلة وعدد من قيادات وأعضاء النقابة وذلك في حضور الدكتورة إيزيس وهيب ناشد مدير عام الصيدلة بمديرية الصحة.

وأشار الدكتور أحمد حسن ابوهاشم أن التعاون بين مديرية الصحة ونقابة الصيادلة امر هام وضروري ويعود بالنفع علي المنظومة الصحية والقطاع الطبي موضحًا أن الصيدلي أحد  أهم ركائز تلك المنظومة.

وزارة الصحة وكيل المديريه مستشفى سوهاج سير العمل الكوادر التمريضية للقطاع الصحي اهمية كبيرة

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