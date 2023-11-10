الجمعة 10 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الصوير لـ"الدستور": قمة اليوم دليل على دور مصر المحورى فى الشرق الأوسط

الدكتور ناصر الصوير
الدكتور ناصر الصوير

علق الدكتور ناصر الصوير، الكاتب السياسي الفلسطيني، على انعقاد القمة المصرية القطرية في القاهرة، اليوم الجمعة.

وأكد الصوير، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن القمة دليل على الدور المحوري الذي تلعبه مصر، ولا يمكن لأي دولة عربية أو إسلامية تجاوز هذا الدور المصري، مشيرًا إلى أن قطر أيضًا بذلت جهودًا كبيرة، ولكنها واجهت العديد من العقبات، موضحًا أن هذه العقبات لن يتم تجاوزها إلا بتدخل مصر، التي تعد الحاضنة الكبرى للشعب الفلسطيني وللأمة العربية بأسرها بفضل قوتها السياسية، يمكن لمصر أن تؤثر بثقلها حتى على الولايات المتحدة والبيت الأبيض، متابعًا: "حينما قام الرئيس الأمريكي جو بايدن بزيارة المنطقة بعد أحداث السابع من أكتوبر، أشاد إشادة كبيرة بالدور المؤثر لمصر في المنطقة وبالمثل رئيس الوزراء البريطاني ومعظم زعماء العالم". 

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الصوير: مصر تعتبر الشريك الأكبر للشعب الفلسطيني وللقيادة الفلسطينية بجميع تشكيلاتها


وأضاف أن وصول إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إلى مصر واجتماعهم مع كبار المسئولين، يؤكد ويدل على أن مصر تعتبر الشريك الأكبر للشعب الفلسطيني وللقيادة الفلسطينية بجميع تشكيلاتها، مؤكدًا أن مصر تريد مساعدة الشعب الفلسطيني للخروج من هذه المآسي والمجازر، والحروب التي لم يسبق لها مثيل في وحشيتها، وترغب في تأمين وصول الشعب الفلسطيني إلى بر الأمان.

وأكد الصوير أن الجميع يعول كثيرًا على هذه القمة، لأن الشعب الفلسطيني أصبح جائعًا ويعاني من نقص في مقومات الحياة مثل الطعام والشراب والأمن، لا يوجد تيار كهربائي منذ أكثر من خمسة وثلاثين يومًا، ولا يوجد طعام يدخل إلى القطاع باستثناء بعض المساعدات التي غالبًا ما تكون غير كافية، يوجد أطفال يموتون جوعًا في غزة الآن. 

وأعرب الصوير عن أمله في أن تؤدي هذه القمة إلى اتفاق مع العدو الصهيوني لتحقيق هدنة طويلة الأمد، أو إلى حل مناسب يسمح بدخول جميع المساعدات المتكدسة على معبر رفح إلى غزة.

الصوير غزة مصر قطر حماس

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