الجمعة 10 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الجيزة يعاين مسار محور عمرو بن العاص ويوجه بتطوير عدة شوارع

محافظ الجيزة خلال
محافظ الجيزة خلال جولته

تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، مراحل العمل النهائية بمحور عمرو بن العاص بدءا من مطلعه بشارع الهرم مرورًا بشارع الشيخ أحمد نصر وترسا والمحولات والثلاثيني والعروبة وحتلا منطقة الإخلاص. 

وحرص المحافظ على إجراء تجربة سير ومعاينة لمسار المحور، مشيدًا بما يحققه من طفرة كبيرة في نقل الحركة المرورية من شارع الهرم وحتي الطريق الدائري بالمريوطية في دقائق معدودة. 
 

محافظ الجيزة يكلف رئيس حي الطالبية برفع كفاءة وتطوير عدد من الشوارع

وخلال جولته أعلى المحور، كلف المحافظ رئيس حي الطالبية برفع كفاءة وتطوير عدد من الشوارع المارة أسفل المحور، على رأسها شارعي الثلاثيني القديم الرابط مع شارع عز الدين عمر، وأيضا شارع العروبة، مشددًا على إلغاء أي نقاط أو بؤر لتجميع المخلفات بشارع المحولات ترسا ورفع كفاءة أرصفة المشاة وتركيب إنترلوك لها لتسهيل حركة سير المواطنين. 

كما عاين المحافظ طريق الخدمة الموازي للمحور بمنطقة الإخلاص للوقوف على نسب تنفيذ مشروع الصرف الصحي الجاري تنفيذه بذلك القطاع وربط المنطقة بمحور عمرو بن العاص، مؤكدًا أن الدولة تسعى جاهدة نحو تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم المناطق المحرومة من خدمات الصرف الصحي بتنفيذ مشروعات البنية التحتية لإدخال وتحسين الخدمات. 

المحافظ يتفقد أعمال رصف وتطوير والتخطيط المروري بشارع الشيخ أحمد نصر

وتفقد المحافظ، أعمال رصف وتطوير والتخطيط المروري بشارع الشيخ أحمد نصر الكائن أسفل محور عمرو بن العاص بحي الطالبية والذي يوجد به عدد ٢ مطلع ومنزل للمحور سواء للقادم من شارعي ترسا الرئيسي والهرم ومتجه إلى الطريق الدائري بمنطقة المنشية بحي الهرم أو للقادم من مناطق المريوطية والعروبة ومتجه إلى شارعي الهرم وترسا، مؤكدا ضرورة رفع كفاءة كافة الساحات الموجودة بالشارع وتجميلها بما يعكس الشكل الحضاري اللائق والمتابعة اليومية لحالة النظافة بالشارع لمنع وجود اي مخلفات مع الاهتمام بجهود الكنس والتجريد الدوري له ومنع أي تعد على الطريق العام. 

محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
مسار محور عمرو بن العاص شارع الهرم المريوطية الطريق السياحى محافظ الجيزة

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