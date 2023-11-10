الأمن الاقتصادى يضبط أكثر من 16 ألف قضية خلال 24 ساعة

كثفت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، حملاتها الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات لتحقيق الأمن ومواجهة كافة أشكال الخروج عن القانون.

حملات أمنية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادى

وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أولا الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، حيث شنت عدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط 1836 قضية متنوعة.

كما قامت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء بحملة أمنية أسفرت جهودها عن ضبط 13543 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.

كما تم ضبط 625 قضية فى عدة مجالات أبرزها الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحرى مدين لمصلحة الضرائب.

وشنت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة حملة أسفرت جهودها عن ضبط 278 قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها مخالفات مباني، محلات بدون ترخيص، بالإضافة لتنفيذ عدد من القرارات الإدارية.

وجارٍ مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها، حيث يأتي هذا فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.