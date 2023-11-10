الجمعة 10 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

62 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

مخالفات المرور
مخالفات المرور

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 62392 مخالفة مرورية متنوعة من بينها (14015) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، (572) مخالفة السير بدون تراخيص، (173) مخالفة دراجة نارية، (1314) مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، (31) مخالفة موقف عشوائي، (13) مخالفة شروط التراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية، تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كل الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

الإدارة العامة للمرور الحملات المرورية قانون ولوائح المرور قائدي السيارات الطرق السريعة

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