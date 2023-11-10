الجمعة 10 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"الشباب والرياضة" بالقليوبية تنظم حملة للتبرع بالدم تضامنًا مع الفلسطينيين

الشباب والرياضة بالقليوبية
الشباب والرياضة بالقليوبية تنظم حملة للتبرع بالدم

شاركت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، برئاسة الدكتور محمود الصبروط، وكيل الوزارة، في فعاليات الحملة القومية للتبرع بالدم التي تطلقها وزارة الشباب والرياضة بجميع المحافظات برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، تحت شعار "تضامن شباب مصر مع غزة".

وبدأت فعاليات الحملة بمراكز شباب القليوبية انطلاقًا من مركز التنمية الشبابية بالعبور، بحضور الدكتور وليد الفرماوي، وكيل المديرية للشباب، والدكتور محمد عبدالمؤمن، وكيل المديرية للرياضة، وهاني أبوالسعود، مدير إدارة الشباب والرياضة بالخانكة.

وأكد الصبروط أن الحملة مستمرة على مدار اليوم بمراكز شباب القليوبية، مؤكدًا بدء تزايد إقبال المواطنين خلال الساعات المقبلة تضامنًا مع أشقائنا الفلسطينيين انعكاسًا من إيمان الشعب المصري والقيادة السياسية بأن القضية الفلسطينية هي قضية القضايا للشعب المصري.

حملة التبرع بالدم للفلسطينيين

وأطلق الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم الجمعة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، فعاليات حملة التبرع بالدم لأشقائنا الفلسطينيين بمشاركة كل المديريات على مستوى الجمهورية وبتواجد العديد من الشباب والأهالي المتبرعين بمراكز الشباب وبحضور وكلاء الوزارة ومديرى المديريات.

كما وجَّه وزير الشباب والرياضة التحية للقيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي، على الموقف الكبير لدعم القضية الفلسطينية بجميع أشكال الدعم، كما وجَّه تحية ودعمًا كبيرًا للإخوة الأشقاء في دولة فلسطين، موضحًا أن شباب مصر ليسوا بعيدين عن مساندة إخوانهم، مشيدًا بجهود الكيانات لمساندة الأشقاء الفلسطينيين، قائلًا: "قلوبنا مع أهل فلسطين وأهل غزة".

وأعلن الوزير، خلال كلمته باللقاء الحواري لشباب القليوبية: "ما بين حلم تحقق وأمل منشود"، عن أن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق أول اتحاد نوعي لدعم وجمع الكيانات الشبابية تحت كيان واحد تابع للوزارة وهو ما يؤكد الدعم الكامل للكيانات الشبابية، مشيرًا إلى أن خطة الوزارة 2030 تتضمن إتاحة إنشاء وإقامة الكيانات بشكل مفتوح وبدون قيود.

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