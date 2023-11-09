الخميس 09 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إحالة العاملين في مركز شباب بالقليوبية إلى التحقيق

مركز شباب
مركز شباب

أمر د.محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية بإحالة العاملين بمركز شباب العسايلة التابع لإدارة شباب شبين القناطر للشؤون القانونية للتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك؛ لعدم تواجدهم أثناء أوقات العمل الرسمية، مؤكدًا استمرار المتابعات الميدانية لمراكز  الشباب والأندية الرياضية؛ للوقوف على التزام المراكز بتنفيذ الأنشطة وكذلك مراجعة الإجراءات الدفترية والإدارية.

شملت المتابعة 4 مراكز شباب بكفر شكر، و3 مراكز  بإدارة الخانكة، و8 مراكز  من إدارة بنها، ومركز بشبرا الخيمة ونادى رياضى، أما ادارة شباب قليوب 3 مراكز، و4 بإدارة طوخ و4 مراكز شباب بإدارة شبين القناطر مع احالة العاملين بمركز شباب العسايلة للتحقيق لعدم تواجدهم اثناء الاوقات الرسمية للعمل، ومركزين بادارة شباب القناطر.

وأكد وكيل وزارة الشباب بالقليوبية أننا نستهدف المتابعات الميدانية المستمرة لمراكز الشباب للتأكد على مدى التزام العاملين، وتقديم الخدمات، ومراجعة إجراءات الأمن والسلامة بالمراكز، وكذلك مراجعة الإجراءات الدفترية والإدارية وتنفيذ الأنشطة.

وشدد الصبروط على التزام مراكز الشباب بالمحافظة بتقديم أفضل الخدمات للمترددين وذلك وفقا لسياسة وزارة الشباب وتوجيهات أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بضرورة متابعة المراكز، لضمان التزام العاملين وتقديم أفضل الخدمات لكون مراكز الشباب خدمة مجتمعية تفتح أبوابها للجميع الفئات والأعمار.

أوضح الصبروط أنه يوجد تعليمات مشددة بمتابعة الإدارات الفرعية متابعة ميدانية مستمرة ومكثفة لمراكز الشباب على مستوى المحافظة، والتي تشمل 31 مركز شباب بمختلف الإدارات الفرعية على مستوى المحافظة، لافتًا إلى أن المتابعة شملت مراجعة العضويات بعدد من مراكز الشباب واستيفاء السجلات المالية والإيصالات ومراجعه عوامل الأمن والسلامة الخاصة بالملاعب وحمامات السباحة؛ حرصًا على أمن وسلامة المترددين، كذلك التأكد من الإلتزام وتخفيض استهلاك الكهرباء  ومتابعة حمامات السباحة والتأكد من توافر شروط الأمن والسلامة لاكاديميات السباحة.

الشباب والرياضة إحالة للتحقيق شبين القناطر مراكز الشباب محافظة القليوبية

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