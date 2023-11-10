غدًا.. "الداخلية" تبدأ فى إجراء القرعة العلنية لموسم الحج 2024

تبدأ وزارة الداخلية غدا السبت، في إجراء القرعة العلنية لموسم الحج لعام 1445هـ/2024م، ولمدة 6 أيام.

ومن المقرر أن تبدأ إجراءات القرعة غدا بمديريات أمن (القاهرة - الجيزة - الشرقية - مطروح).

قائمة مديريات الأمن التي تجري فيها القرعة

فيما تجرى الأحد المقبل بمديريات أمن (الإسكندرية – دمياط – الدقهلية – المنيا – القليوبية)، والاثنين بمديريات أمن (البحيرة – بورسعيد – الغربية – بني سويف - جنوب سيناء – أسوان).

وستجرى إجراءات القرعة الثلاثاء المقبل بمديريات أمن (كفر الشيخ – الوادي الجديد – الإسماعيلية – المنوفية – الفيوم)، والأربعاء بمديريات أمن (أسيوط – السويس – البحر الأحمر – الأقصر)، لتنتهي إجراءات القرعة الخميس المقبل بمديريات أمن (سوهاج – قنا – شمال سيناء).