الجمعة 10 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

غدًا.. "الداخلية" تبدأ فى إجراء القرعة العلنية لموسم الحج 2024

قرعة الحج
قرعة الحج

تبدأ وزارة الداخلية غدا السبت، في إجراء القرعة العلنية لموسم الحج لعام 1445هـ/2024م، ولمدة 6 أيام.

ومن المقرر أن تبدأ إجراءات القرعة غدا بمديريات أمن (القاهرة - الجيزة - الشرقية - مطروح).

قائمة مديريات الأمن التي تجري فيها القرعة

فيما تجرى الأحد المقبل بمديريات أمن (الإسكندرية – دمياط – الدقهلية – المنيا – القليوبية)، والاثنين بمديريات أمن (البحيرة – بورسعيد – الغربية – بني سويف - جنوب سيناء – أسوان).

وستجرى إجراءات القرعة الثلاثاء المقبل بمديريات أمن (كفر الشيخ – الوادي الجديد – الإسماعيلية – المنوفية – الفيوم)، والأربعاء بمديريات أمن (أسيوط – السويس – البحر الأحمر – الأقصر)، لتنتهي إجراءات القرعة الخميس المقبل بمديريات أمن (سوهاج – قنا – شمال سيناء).

وزارة الداخلية موسم الحج إجراء القرعة العلنية لموسم الحج القاهرة الجيزة الشرقية مطروح

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