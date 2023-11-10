حماة الوطن: المشاركة فى انتخابات الرئاسة واجب وطنى والتزام بالنهج الديمقراطى

قال كريم إمام أمين الشباب بحزب حماة الوطن، إن الجميع يترقب السباق الانتخابي لمنصب رئيس الجمهورية الذي انطلقت الدعايا الانتخابية له بشكل رسمى أمس الخميس، وأن هذا الحدث يستلزم من الجميع متابعة المرشحين جيدًا والاطلاع على برامجهم الانتخابية والوعي بها، كونها عاملًا من عوامل الاختيار في صناديق الاقتراع.

وأكد أمين الشباب في حزب حماة الوطن في بيان له اليوم، على أهمية المشاركة الإيجابية في هذه الانتخابات، وتعد واجبًا وطنيًا واستحقاقًا دستوريًا يتطلب مشاركة الجميع، وتأكيدًا على الالتزام بالنهج الديمقراطي والحرص على إتاحة المجال العام للمشاركة الشعبية في صنع القرار.

المشاركة الإيجابية تعني إرساء مبادئ الديمقراطية

وأضاف إمام أن المشاركة الإيجابية تعني إرساء مبادئ الديمقراطية التي تحرص على نزاهة وعدالة العملية الانتخابية، لضمان تعزيز الديمقراطية النابعة من اختيار الشعب لقيادته الرشيدة خلال هذه الفترة الحرجة التي تتطلب الإمعان في الاختيار لمواجهة التحديات الراهنة.

وأشار أمين شباب حزب حماة الوطن إلى التأثير القوي الذي تخلفه المشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية، التي تؤكد على أن الديمقراطية تسير على نهج سليم بمشاركة شعبية واعية تبحث عن الصالح العام للبلاد، بعيدًا عن السلبية التي لا تقود مصيرالشعوب إلا نحو الظلام.

برامج ومبادرات توعوية للشباب

وثمّن إمام جهود قوى المجتمع المدني ومراكز الشباب والأحزاب التي أطلقت برامج ومبادرات توعوية للشباب وجميع فئات المجتمع في أنحاء الجمهورية بأهمية المشاركة السياسية التي تصنع الديمقراطية الحقيقية وتحافظ على استقرار وأمن مستقبل هذا الوطن.

وأكد أمين الشباب على دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي في تلك الانتخابات نظرًا لما حققه من إنجازات منذ توليه مقاليد الحكم، ولذا من الضروري أن يستمر في قيادة البلاد خاصة في تلك الفترة الحرجة التي تمر بها المنطقة والتى تحتاج إلى قيادة حكيمة وقوية ورشيدة.

وأشاد إمام بتوجيه حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي بتخفيض أوجه الدعاية الانتخابية لصالح غزة حيث يؤكد حرصها على دعم القضية الفلسطينية، وهو ما يؤكد إخلاص الرئيس السيسى وحملته والمصريين جميعًا فى الدفاع عن الشعب الفلسطيني وحقوقه ضد بطش قوات الكيان الصهيوني وما يقترفه من مجازر ضد المدنيين العزل والأطفال والنساء.

وأوضح أمين شباب حزب حماة الوطن أن الوطن العربي يواجه تحديات صعبة، تقف لها مصر بالمرصاد باعتبارها الشقيقة الكبرى في المنطقة بما يحفظ ويؤمن الأمن القومي العربي والمصري، لافتًا إلى أن حملة الرئيس السيسي تحملت مسئوليتها المجتمعية تجاه الأشقاء في غزة وجددت العهد في حماية البلاد والتصدي لتوترات المنطقة بتوجيه دعم الحملة إلى مساندة الفلسطينيين في محنتهم، والتأكيد على الموقف المصري من القضية الفلسطينية.