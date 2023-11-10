الرابطة الطبية الأوروبية تحذر من خطورة انتشار الأمراض المعدية والأوبئة فى غزة

حذَّر الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية في روما، من خطورة ارتفاع نسب الأمراض المعدية بشكل كبير، خصوصًا أمراض البطن والجلد لنقص المياه النظيفة والغذاء.

أكثر من 26 ألف مصاب في غزة أغلبهم نساء وأطفال

وأضاف عودة في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية أن غزة تواجه كارثة صحية والقطاع بحاجه إلى مساعدات فورية، مشيرًا إلى أن أجساد الضحايا أسفل الأنقاض والمنازل المهدمة تنذر بكوارث صحية وأوبئة.

نقل الإصابات الخطيرة بالطائرات ضمن آليات تأمين نقل المصابين للسفينة الإيطالية

كما أوضح رئيس الرابطة الطبية الأوروبية، أنه سيتم نقل الإصابات الخطيرة بالطائرات ضمن آليات تأمين نقل المصابين للسفينة الإيطالية، لتجنب ما حدث من قبل من قصف العدو لعربات الإسعاف التي تنقل المصابين، وهناك أكثر من 26 ألف مصاب أغلبهم نساء وأطفال، وإيطاليا فتحت أبواب المستشفيات الإيطالية لعلاج المصابين من الفلسطينيين.

وأشار إلى أن هناك تنسيقًا يُجري بين وزارة الدفاع الإيطالية والخارجية، للسماح بتعاون المؤسسات الدولية في تأمين نقل الجرحى الفلسطينيين، مثل الصليب الأحمر.

وتابع: "هناك تنسيق مستمر مع الأطباء داخل غزة وسيتم الإعلان عنه، والأهم الآن توفير عدد كبير من المستشفيات المتنقلة على شواطئ غزة للتخفيف من حدة مشكلات المياه والطاقة، ووصل الأمر إلى قيام الأطباء بإجراء عمليات دون تخدير".