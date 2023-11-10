الجمعة 10 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط مزارع وصيدلى هاربين من أحكام جنائية فى البحيرة والجيزة

متهم
متهم

تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديريتيّ أمن "البحيرة- الجيزة" من ضبط مزارع- مقيم بدائرة مركز شرطة الرحمانية بالبحيرة، محكوم عليه بالإعدام في قضية قتل عمد.

كما تم ضبط صيدلي بمحافظة الجيزة، لكونه محكوما عليه في 157 حكمًا "جزئيًا" بإجمالي مدة حبس 219 سنة و6 أشهر في قضايا "تبديد، شيك" وكفالات وغرامات مالية.

وبمواجهتهما أقرا بصحة الأحكام الصادرة ضدهما وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية.

ضبط متهم هارب من قضية حكم أعدام هارب

مواد متعلقة

الأحكام في أسبوع| إعدام المتهمين بقتل طبيب الساحل وقاتل عروس بنها وقاتل عمته وزوجها

الأكثر قراءة

خبير اقتصادي لـ"الدستور": زيارة أمير قطر تجذب استثمارات جديدة لمصر

ضبط 4 فتيات ورجل لاتهامهم بممارسة الدعارة فى ناد صحى بهضبة الأهرام

إيهود أولمرت: نتنياهو يعانى "انهيارًا عصبيًا".. وبقاؤه خطر على إسرائيل (فيديو)

عاجل.. مجندة مفقودة.. لماذا أغضبت المغنية الأمريكية تايلور سويفت إسرائيل؟ (فيديو)

صلاح حليمة: وجود أمير قطر فى مصر لتصفية الخلافات بين حماس ومنظمة التحرير الفلسطينية

القاهرة الإخبارية: وصول طائرة مساعدات روسية إلى مصر تمهيدًا لإدخالها غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

غزة ومصر «1-2»

ماجد حبته

الضفة الغربية.. تهجير صامت!

حسين دعسة

رسالة نواب الرئيس بايدن فى الحزب الديمقراطى: زودونا عن كيفية تنفيذ إسرائيل لعملياتها العسكرية

عبد الرحيم طايع

إنسانية العالم بخير

خالد حريب

مصر ترفض مقترحًا أمريكيًا

عبد الرحيم طايع

لدى مصرنا ما تقوله وتصنعه دومًا

د هند جاد

استدعاء ولى الأمر.. ومدرسة المشاغبين

محمد الراعي

‏خطايا ومكاسب فوز الزمالك على بيراميدز

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة: الآلاف من الفلسطينيين يعانون من مصير بائس

مارتن جريفيث: يجب أن تقف المدافع لأغراض إنسانية والسماح لشعب غزة أن يلتقط أنفاسه

الاحتلال الإسرائيلى يعلن اغتياله قائد منظومة الصواريخ المضادة للدروع فى حماس