ضبط مزارع وصيدلى هاربين من أحكام جنائية فى البحيرة والجيزة

تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديريتيّ أمن "البحيرة- الجيزة" من ضبط مزارع- مقيم بدائرة مركز شرطة الرحمانية بالبحيرة، محكوم عليه بالإعدام في قضية قتل عمد.

كما تم ضبط صيدلي بمحافظة الجيزة، لكونه محكوما عليه في 157 حكمًا "جزئيًا" بإجمالي مدة حبس 219 سنة و6 أشهر في قضايا "تبديد، شيك" وكفالات وغرامات مالية.

وبمواجهتهما أقرا بصحة الأحكام الصادرة ضدهما وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية.