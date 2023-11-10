غدًا.. مكتبة المستقبل العامة تنظم ندوة "كيف تحفز نفسك للنجاح؟"

قال الدكتور نبيل حلمى، رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة، إن مكتبة المستقبل، إحدى المنصات الثقافية التابعة للجمعية، تنظم في الساعة 12 من ظهر غد، السبت ندوة بعنوان "كيف تحفز نفسك للنجاح"، موجهة للأطفال وأولياء الأمور.

تحفيز الذات للنجاح

تتناول الندوة، التى تحاضر فيها رشا سويلم مدربة تنمية بشرية، الأساليب الممكن تطبيقها من أجل تحفيز الذات للنجاح في مجال الدراسة أو العمل أو أى هدف آخر، وتحافظ على حماسك وتكمل حتى تحقق ما تسعى إليه.

ومن بين ما تقدمه الندوة، التي تعقد في مكتبة المستقبل، من أساليب تحقيق النجاح، مجموعة من النصائح التحفيزية منها التالي: "استفد من تجاربك الفاشلة، ولا تتوقف عن التعلم لأن التعليم عملية مستمرة لا تتوقف عن تطوير الذات، حفّز نفسك بكلام إيجابي مثل أنا ناجح.. أنا أقدر.. أنا هوصل، تكرار هذا الكلام على نفسك طوال الوقت، تذكر دائما رسالتك في الحياة والهدف الرئيسي الذى تسعى لتحقيقه، اقرأ قصص الناجحين مما لها من تأثير كبير في تحفيزك وزيادة حماسك لكى تستطيع تكملة الطريق، تذكر دائما إنجازاتك وما حققته من نجاحات".

مكتبة المستقبل تعمل على تيسير الإفادة للمواطنين المشتركين والزائرين من مقتنياتها

يذكر أن مكتبة المستقبل تخدم قطاعا عريضا من المشتركين من سن 13 سنة فيما فوق، ويشترك بها جميع فئات وأطياف المجتمع من مختلف الأعمار السنية، وتعمل المكتبة على تيسير الإفادة للمواطنين المشتركين والزائرين من مقتنياتها ومن الخدمات المكتبية التى تؤديها، وتساعد على نشر الثقافة العامة للكبار والأطفال.

وتفتح مكتبة المستقبل أبوابها يوميا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثامنة مساء، بما يتيح فرصة كبيرة للاستفادة من خدمات المكتبة، وهى الاطلاع والمذاكرة، الاستعارة الخارجية، الندوات فى جميع المجالات، ورش عمل ودورات، حفلات توقيع للكتب، رحلات ثقافية وترفيهية، و"واي فاي" للأعضاء بالمكتبة، ومقتنيات مكتبة المستقبل العامة من الكتب حوالى 20 ألف كتاب متنوع.

وفى سياق متصل، قال الدكتور نبيل حلمى إن مكتبة مصر الجديدة تنظم في الخامسة مساء غد السبت، أيضا، ندوة مقدمة عن الموارد البشرية وآليات اختيار مجال العمل، تقدمها نرمين سيف الإسلام، مدربة تنمية بشرية.

وتتناول في عدة محاور ما المقصود بتخطيط الموارد البشرية؟، كيف يوازن تخطيط الموارد البشرية بين الإنتاجية والربح؟، أهم تحديات وأهداف التخطيط المسبق للموارد البشرية، مراحل تخطيط الموارد البشرية خطوة بخطوة، أنواع خطط الموارد البشرية، أدوات ونماذج تسهل مهمة تخطيط الموارد البشرية.