"الهلال الأحمر الفلسطيني": أقل من 24 ساعة على نفاد وقود مستشفى القدس بغزة

قال رائد النمس، مدير الإعلام بالهلال الأحمر الفلسطيني بقطاع غزة، إن الاحتلال يستهدف جميع السيارات والشاحنات ومركبات الإسعاف في قطاع غزة.

وأضاف النمس خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "ناشدنا الجميع التدخل من أجل إنقاذ الوضع في غزة وفتح ممر إنساني آمن، والكل تعاطف ولكن لم تترجم إلى أفعال".

المساعدات الطبية دون جدوى دون وقود

وتابع: "جميع مستشفيات غزة تقترب من نفاد مخزونها من الوقود، ما يعرض حياة الكثير للخطر، وجميع المستلزمات الطبية والأدوية ضمن المساعدات الإنسانية لن تكون لها فائدة دون طاقة.

وتابع: "أي قطع للخدمات يعرض حياة المرضى للموت، إذا لم يتم إدخال الوقود، ستتحول المستشفيات إلى مقابر جماعية، فهذا يعد حكما بالإعدام على جميع المرضى".

وواصل رائد النمس، مدير الإعلام بالهلال الأحمر الفلسطيني، بقطاع غزة،: "أمامنا أقل من 24 ساعة على نفاد مخزون الوقود في مستشفى القدس بقطاع غزة".