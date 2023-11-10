الجمعة 10 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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باحث: البيت الأبيض أعلن عن الهدنة للضغط على سكان غزة بالاتجاه جنوبًا

الدكتور ماهر صافي
الدكتور ماهر صافي

قال الدكتور ماهر صافي، الباحث السياسي الفلسطيني، إن الهدن التي أعلنها البيت الأبيض هي من أجل خروج سكان الشمال وقطاع غزة والمناطق المجاورة للشاطئ وتل الهوى، وبيت حانون، وغيرها، إلى المنطقة الوسطى، حتى تضغط قوات الاحتلال على سكان غزة بالاتجاه نحو الجنوب.

وأضاف صافي، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المُذاع على قناة "dmc"، اليوم الجمعة، أن ما يحدث هو تمرير المخطط القديم الذي تبناه ترامب في 2017، عندما أعلن عما وصفه بـ"صفقة القرن"، وأن هناك وطنًا بديلًا للفلسطينيين.

الاحتلال الإسرائيلى مستمر فى القتل والقصف

ولفت الباحث السياسي الفلسطيني إلى أن المؤشرات على الأرض تقول إن الاحتلال الإسرائيلي مستمر في القتل والقصف، وكل دقيقة هناك شهداء، إضافة إلى استهداف المستشفيات، آخرها المستشفى الإندونيسي.

وأوضح الباحث السياسي الفلسطيني أن قوات الاحتلال استهدفت قسم الولادة بمستشفى الشفاء، والهدف من ذلك تفريغ المستشفى من الناس، لأنهم يقولون إن المستشفى أسفله مقر لقيادة المقاومة الفلسطينية "حماس".

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