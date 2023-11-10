ابتكار مصرى جديد لتحلية مياه البحر باستخدام الطاقة الشمسية

نجح علماء المركز القومي للبحوث في ابتكار نظام اقتصادي فعال لتحلية مياه البحر باستخدام الطاقة الشمسية والتقطير الغشائي، وذلك في إطار استراتيجية المركز نحو استخدام الطاقة المتجددة في الوصول إلى التنمية المستدامة، والعمل على توعية المجتمع بأهميتها ومردودها البيئي والاقتصادي على الدخل القومي.

وقالت الدكتورة مروة سعد، أستاذ الهندسة الكيميائية بالمركز والباحث الرئيسي للمشروع، اليوم الجمعة، إن هذا المشروع هو أحد مخرجات المركز القابلة للتطبيق كمنتج نهائي عبارة عن وحدة متكاملة لتحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية بتقنية التقطير الغشائي بقدرة انتاجية قدرها ٣٠ م٣/يوم.

كما أضافت أستاذ الهندسة الكيميائية بالمركز والباحث الرئيسي للمشروع، أنه يمكن تصميم محطات شمسية متكاملة لتحلية المياه بهذه التقنية بعد الانتهاء من تصنيع واختبار المنتج الأولي طبقًا للتعاقد مع رجال الأعمال والمستثمرين المهتمين بمجال تحلية المياه.

توفير استخدام الطاقة والموارد المائية في وقت واحد

ومن جهته، أوضح الدكتور حمدي الغيطاني، أستاذ الطاقة الشمسية بالمركز والباحث المناوب للمشروع، أن هذا النظام المتكامل يوفر استخدام الطاقة والموارد المائية في وقت واحد، حيث يحتاج التقطير الغشائي إلى طاقة لتسخين المياه المالحة إلى درجة حرارة تتراوح بين ٨٠ - ٦٠ درجة مئوية والتي يمكن توفيرها بسهولة باستخدام المجمعات الشمسية الحرارية بشكل جيد.

كما أكد أستاذ الطاقة الشمسية بالمركز والباحث المناوب للمشروع، أن هذا المشروع البحثي يقدم تصميمًا وتصنيعًا وتركيبًا واختبار نظام تحلية المياه بالطاقة الشمسية باستخدام أغشية التقطير الغشائي على نطاق نصف الصناعي، حيث إن الوحدة الإنتاجية ستعمل على أغشية دوامية "٨ بوصة" مع تحديد معايير التحكم المختلفة للوصول إلى أعلى كفاءة تشغيل وتأثيرها على عمليات التشغيل ما يحسن إنتاجية النظام واستدامته أيضًا.