الجمعة 10 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانية: تخفيض دعاية السيسى الانتخابية يتماشى مع مواقف الرئيس التاريخية

سولاف درويش
سولاف درويش

أشادت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بما أعلنته الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، خلال مخرجات المؤتمر الصحفي الثاني للحملة والذي أعلنت خلاله عن الخطوات التي سوف تتخذها في المرحلة القادمة وتوجيه المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي لحملته بتخفيض أوجه الدعاية الانتخابية للحدود الدنيا دعمًا لأشقائنا في فلسطين، معتبرة توجيه الرئيس السيسي لحملته الانتخابية الرسمية بهذا الأمر بمثابة دليل قاطع على المواقف التاريخية الرئيس السيسى للوقوف إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين في محنتهم الصعبة ويضرب أروع المثل في الإنسانية، ويؤكد أن لدينا رئيسًا لا يفكر سوى في قضايا أمته ومهموم بها.

 

دعم القضية الفلسطينية 
وقالت النائبة سولاف درويش، إن الرئيس السيسى هو الداعم الأكبر للقضية الفلسطينية ووضعها على أجندة أولويات السياسة الخارجية المصرية، فضلًا عن تأكيده الدائم ومطالبته المستمرة في كل محفل دولي أو مناسبة وطنية بضرورة الوقف الفورى للاعتداءات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين واحتواء التصعيد في الأراضي الفلسطينية والتأكيد على الحق الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مطالبة كل المصريين بمساندة ودعم الرئيس السيسي ليس فقط في الانتخابات الرئاسية المقبلة وإنما في كل قراراته ودعمها لتأكيد الدعم الشعبي والذي ظهر خلال السنوات الماضية.

 

أمن واستقرار مصر 

 وأكدت النائبة سولاف درويش أن استمرار دعم القيادة السياسية التي تستحق عن جدارة واستحقاق إدرة الدولة المصرية هو واجب وطنى وقومي من الحفاظ على أمن واستقرار مصر وحماية حدودها، معربة عن ثقتها التامة فى حرص المصريين على تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

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