الجمعة 10 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ علاقات دولية: مصر نجحت في تغيير وجهة نظر العالم تجاه إسرائيل

الدكتور حامد فارس
الدكتور حامد فارس

قال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إن مصر نجحت في تغيير وجهة نظر العالم تجاه إسرائيل فيما يخص إجراءاتها لتصفية القضية الفلسطينية، لافتًا إلى أن مصر منذ اللحظة الأولى أكدت بشكل واضح على ثوابت السياسة الخارجية فيما يخص القضية الفلسطينية.

وأضاف "فارس"، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن مصر أكدت أنها لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية بأي حال من الأحوال على حساب دول الجوار، وهذا التأكيد نجح في تحول وجهة نظر الرأي العام العالمي بشكل كبير، بإظهار أن وجهة النظر المصرية هي الصحيحة.

 ثقة المجتمع الدولي في رؤية الدولة المصرية

وأكد أستاذ العلاقات الدولية، أن قمة القاهرة للسلام نجحت في التنظيم، وحجم المشاركة الذي كان كبيرًا جدًا، حيث شارك أكثر من 31 دولة و3 منظمات أممية، وهو دليل واضح على ثقل مصر السياسي والإقليمي، وأيضًا ثقة المجتمع الدولي في رؤية الدولة المصرية، وبالتالي بعد هذه القمة تغيرت مواقف الدول تجاه النظر بعين الاعتبار إلى الرؤى التي لا بد من تحقيقها على واقع الأرض وهو تنفيذ مبدأ حل الدولتين وفك الحصار عن قطاع غزة، وإدخال كافة المساعدات.

مصر حملت على عاتقها ما لا تتحمله أي دولة

ونوه أستاذ العلاقات الدولية، بأن مصر حملت على عاتقها ما لا تتحمله أي دولة، حيث إن الدولة المصرية تمسكت بضرورة إدخال كافة المساعدات الإغاثية والطبية إلى قطاع غزة، ولم تتوقف عند ذلك الحد.

 بل وأيضًا في أزمة السيدتين المحتجزتين عندما رفضت إسرائيل استقبالهم بادرت مصر وتواصلت مع المقاومة الفلسطينية وقامت بمجهود كبير جدًا لفك آسر المحتجزتين، وهذا يؤكد دلالة واضحة بأن مصر تتحرك على كافة المحاور.

إسرائيل ​مصر​ تغيير وجهة نظر العالم العالم تغيير وجهة نظر استاذ علاقات دولية

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