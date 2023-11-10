الجمعة 10 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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بلدية غزة: 3 مليارات دولار أضرار البنية التحتية والمبانى جراء العدوان الإسرائيلى

العدوان الإسرائيلي
العدوان الإسرائيلي

أكدت بلدية غزة، أن الأضرار في البنية التحتية بالقطاع جراء العدوان الإسرائيلي تبلغ نحو مليار دولار.

وأضافت بلدية غزة، خلال تصريحات عرضتها القاهرة الإخبارية: القيمة التقديرية الأولية لأضرار المباني والأبراج السكنية تبلغ ملياري دولار.

 

الاحتلال ألقى نحو 32 ألف طن من المتفجرات 

وتابعت: "الاحتلال ألقى نحو 32 ألف طن من المتفجرات وأكثر من 13 ألف قنبلة على القطاع".

وواصلت: "40 ألف وحدة سكنية في غزة هدمت كليا نتيجة العدوان الإسرائيلي".

 

تورك: لا مكان آمنًا في قطاع غزة

وفي السياق، قال فولكر تورك، المفوض السامي لحقوق الإنسان، إنه على إسرائيل ضمان حماية المدنيين في قطاع غزة، واحترام المدنيين في كل الظروف والأوقات.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عرضته قناة "القاهرة الإخبارية": "يجب إنهاء كل أشكال العقاب الجماعي في غزة، وفتح ممر إنساني لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة، إذ إنه لا  مكان آمنًا في قطاع غزة"، داعيًا  إلى ضرورة الاتفاق على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مرددًا: "على إسرائيل إصدار أوامر واضحة لضمان حماية الفلسطينيين".

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