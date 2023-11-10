الجمعة 10 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بعد ارتفاع درجات الحرارة.. هطول أمطار فى بعض أنحاء مدينة أسوان

أسوان
أسوان

تعرضت مدينة أسوان، لهطول أمطار تراوحت بين الخفيفة والكثيفة فى بعض المناطق بالمدينة، حيث أنها لم تستغرق مدة ومنها مازال مستمرًا حتى الوقت الحالي.

 

جاء ذلك تزامنًا مع ارتفاع درجة حرارة الطقس والذي صاحبه رطوبة ملحوظة، ولم يكن هناك أي تأثير على حركة السير بالشوارع.

 

درجات الحرارة 

وسجلت مدينة أسوان درجة الحرارة العظمي ٣٨ درجة والصغري ٢٤ درجة، ووصلت نسبة الأمطار نسبة ١٪، و الرطوبة ٤٦٪.

 

وشهدت محافظة أسوان على مدار الفترة الأخيرة ارتفاعا ملحوظا فى درجة حرارة الطقس تحديدًا خلال فترة النهار، ويبدأ تحسن حالة الطقس فى الفترة المسائية بعد غروب الشمس.

 

جدير بالذكر أن الأربعاء، تعرضت مدينة أبوسمبل جنوب أسوان لهطول أمطار كثيفة بجانب هبوب رياح محملة بالأتربة، مع انتشار متقطع للسحب فى سماء المدينة بشكل مكثف. 

 

الاستعدادات للطوارئ

وفى سياق آخر أجرى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، جولة تفقدية لأسطول المعدات والسيارات وغيرها من الأجهزة الفنية على مستوى الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة بإجمالي ٧٢ معدة وسيارة. 

 

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالمراجعة الدورية لكل الإمكانات والمعدات لسرعة التعامل مع أي أحداث طارئة والسيطرة على تداعياتها حفاظًا على سلامة المواطنين وممتلكاتهم. 

 

جاء ذلك بحضور النائب أيمن فؤاد، عضو مجلس النواب عن دائرة نصر النوبة، واللواء ياسر عبدالشافي، السكرتير العام المساعد، وأيضًا صابر حسين، رئيس مركز ومدينة نصر النوبة. 

 

إجراء الاختبارات العملية

وحرص محافظ أسوان على متابعة التشغيل وإجراء الاختبارات العملية للوقوف على الحالة الفنية للمعدات والسيارات، مشددًا على ضرورة الاستمرار في تنفيذ أعمال الصيانة والفحص الفنى المستمر، مع إقامة ورشة صيانة دائمة لها، فضلًا عن توفير قطع الغيار والزيوت والفلاتر والإطارات وغيرها لكي تعمل هذه السيارات والمعدات بالكفاءة والجودة العالية، فضلًا عن الحفاظ عليها من أي أعطال مستقبلية بالتعاون مع الشركات الموجودة على أرض المحافظة. 

 

كما كلَّف اللواء أشرف عطية جميع رؤساء المراكز والمدن بسرعة إمداد المشرف على الحملات الميكانيكية بكشوف مدققة يوميًا عن الحالة الفنية للسيارات والمعدات بنطاق كل مركز ومدينة، لإنشاء قاعدة بيانات شاملة ودقيقة عن القوة الفعلية لمختلف الوحدات المحلية وسرعة التدخل. 

 

وشدد محافظ أسوان على اتخاذ الإجراءات اللازمة لأعمال الصيانة والإصلاح لأي سيارة أو معدة، لضمان الاطمئنان الكامل على الجاهزية الفنية والاستعداد التام للمواجهة والسيطرة على أي أحداث طارئة أو استغاثات مثل الأمطار أو السيول أو أي أزمات أخرى محتملة. 

هطول أمطار مدينة اسوان مناطق أسوان درجات الحرارة رطوبة ارتفاع درجة حرارة الطقس

الأكثر قراءة

عاجل.. للمرة الثانية خلال يوم.. قصف مدينة إيلات بصاروخ باليستى

عاجل.. الاحتلال الإسرائيلى يقصف محيط مجمع الشفاء الطبى بشكل مكثف

عاجل.. مجندة مفقودة.. لماذا أغضبت المغنية الأمريكية تايلور سويفت إسرائيل؟ (فيديو)

إيهود أولمرت: نتنياهو يعانى "انهيارًا عصبيًا".. وبقاؤه خطر على إسرائيل (فيديو)

عاجل.. "الهجرة الدولية": سقوط 700 شخص فى اشتباكات غرب دارفور

الانقسامات تضرب أحزاب الحركة المدنية.. والقيادات يتبادلون الاتهامات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

غزة ومصر «1-2»

ماجد حبته

الضفة الغربية.. تهجير صامت!

حسين دعسة

رسالة نواب الرئيس بايدن فى الحزب الديمقراطى: زودونا عن كيفية تنفيذ إسرائيل لعملياتها العسكرية

عبد الرحيم طايع

إنسانية العالم بخير

خالد حريب

مصر ترفض مقترحًا أمريكيًا

عبد الرحيم طايع

لدى مصرنا ما تقوله وتصنعه دومًا

د هند جاد

استدعاء ولى الأمر.. ومدرسة المشاغبين

محمد الراعي

‏خطايا ومكاسب فوز الزمالك على بيراميدز

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة: الآلاف من الفلسطينيين يعانون من مصير بائس

مارتن جريفيث: يجب أن تقف المدافع لأغراض إنسانية والسماح لشعب غزة أن يلتقط أنفاسه

الاحتلال الإسرائيلى يعلن اغتياله قائد منظومة الصواريخ المضادة للدروع فى حماس