بعد ارتفاع درجات الحرارة.. هطول أمطار فى بعض أنحاء مدينة أسوان

تعرضت مدينة أسوان، لهطول أمطار تراوحت بين الخفيفة والكثيفة فى بعض المناطق بالمدينة، حيث أنها لم تستغرق مدة ومنها مازال مستمرًا حتى الوقت الحالي.

جاء ذلك تزامنًا مع ارتفاع درجة حرارة الطقس والذي صاحبه رطوبة ملحوظة، ولم يكن هناك أي تأثير على حركة السير بالشوارع.

درجات الحرارة

وسجلت مدينة أسوان درجة الحرارة العظمي ٣٨ درجة والصغري ٢٤ درجة، ووصلت نسبة الأمطار نسبة ١٪، و الرطوبة ٤٦٪.

وشهدت محافظة أسوان على مدار الفترة الأخيرة ارتفاعا ملحوظا فى درجة حرارة الطقس تحديدًا خلال فترة النهار، ويبدأ تحسن حالة الطقس فى الفترة المسائية بعد غروب الشمس.

جدير بالذكر أن الأربعاء، تعرضت مدينة أبوسمبل جنوب أسوان لهطول أمطار كثيفة بجانب هبوب رياح محملة بالأتربة، مع انتشار متقطع للسحب فى سماء المدينة بشكل مكثف.

الاستعدادات للطوارئ

وفى سياق آخر أجرى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، جولة تفقدية لأسطول المعدات والسيارات وغيرها من الأجهزة الفنية على مستوى الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة بإجمالي ٧٢ معدة وسيارة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالمراجعة الدورية لكل الإمكانات والمعدات لسرعة التعامل مع أي أحداث طارئة والسيطرة على تداعياتها حفاظًا على سلامة المواطنين وممتلكاتهم.

جاء ذلك بحضور النائب أيمن فؤاد، عضو مجلس النواب عن دائرة نصر النوبة، واللواء ياسر عبدالشافي، السكرتير العام المساعد، وأيضًا صابر حسين، رئيس مركز ومدينة نصر النوبة.

إجراء الاختبارات العملية

وحرص محافظ أسوان على متابعة التشغيل وإجراء الاختبارات العملية للوقوف على الحالة الفنية للمعدات والسيارات، مشددًا على ضرورة الاستمرار في تنفيذ أعمال الصيانة والفحص الفنى المستمر، مع إقامة ورشة صيانة دائمة لها، فضلًا عن توفير قطع الغيار والزيوت والفلاتر والإطارات وغيرها لكي تعمل هذه السيارات والمعدات بالكفاءة والجودة العالية، فضلًا عن الحفاظ عليها من أي أعطال مستقبلية بالتعاون مع الشركات الموجودة على أرض المحافظة.

كما كلَّف اللواء أشرف عطية جميع رؤساء المراكز والمدن بسرعة إمداد المشرف على الحملات الميكانيكية بكشوف مدققة يوميًا عن الحالة الفنية للسيارات والمعدات بنطاق كل مركز ومدينة، لإنشاء قاعدة بيانات شاملة ودقيقة عن القوة الفعلية لمختلف الوحدات المحلية وسرعة التدخل.

وشدد محافظ أسوان على اتخاذ الإجراءات اللازمة لأعمال الصيانة والإصلاح لأي سيارة أو معدة، لضمان الاطمئنان الكامل على الجاهزية الفنية والاستعداد التام للمواجهة والسيطرة على أي أحداث طارئة أو استغاثات مثل الأمطار أو السيول أو أي أزمات أخرى محتملة.