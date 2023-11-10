الأمم المتحدة تنتخب 5 قضاة فى محكمة العدل الدولية

انتخبت الجمعية العامة للامم المتحدة ومجلس الأمن الدولى، خمسة قضاة للعمل فى محكمة العدل الدولية، الجهاز القضائى الرئيسى للأمم المتحدة.

وجاء على الموقع الرسمى للأمم المتحدة أنه فى تصويت مواز ومستقل أجرى بالاقتراع السري، أعادت الجمعية العامة ومجلس الأمن انتخاب القاضى الذى يعمل حاليا، وهو هيلارى تشارلزوورث من أستراليا، فيما لم يحظ قاض آخر يعمل حاليا، وهو كيريل جيفورجيان من روسيا، بفرصة الفوز بولاية أخرى.



وتم انتخاب أربعة قضاة جدد وهم بوجدان لوسيان أوريسكو من رومانيا وسارة هال كليفلاند من الولايات المتحدة وخوان مانويل جوميز روبليدو فيردوزكو من المكسيك ودير تلادى من جنوب أفريقيا.



وفى عملية الاقتراع المعقدة، جاءت نتيجة الاقتراع بالجمعية العامة حاسمة ــ حيث حصل المرشحين الخمسة على الأغلبية المطلقة ــ فى الجولة الأولى من التصويت.



وفى المقابل، توصل مجلس الأمن إلى نتيجته بعد خمس جولات من التصويت، وسيقضى كل قاض لفترة ولاية مدتها تسع سنوات، تبدأ فى 6 فبراير من العام المقبل.



ويجرى انتخاب القضاة أو أعضاء محكمة العدل الدولية وفقا للنظام الأساسى للمحكمة، والنظام الداخلى للجمعية العامة، والنظام الداخلى المؤقت لمجلس الأمن، ولكى يتم انتخابهم، يجب أن يحصل الأعضاء على الأغلبية المطلقة فى كل من الجمعية العامة (97 صوتا) ومجلس الأمن (8 أصوات).



وإذا قل عدد المرشحين الحاصلين على الأغلبية المطلقة فى الاقتراع الأول فى المجلس أو المجلس عن خمسة، يجرى اقتراع ثان ويستمر الاقتراع فى نفس الجلسة حتى يحصل خمسة مرشحين على الأغلبية المطلوبة.



وتتألف المحكمة من 15 قاضيًا، يخدمون لمدة تسع سنوات، يتم طرح خمسة مقاعد للانتخابات كل ثلاث سنوات، ولا يوجد حد بشأن الفترات المتتالية، ويتم اختيار القضاة على أساس مؤهلاتهم، وليس جنسيتهم، ولكن لا يجوز أن يكون قاضيان من نفس البلد، وتبذل الجهود أيضا لضمان التوازن فى تشكيل المحكمة.



تأسست محكمة العدل الدولية عام 1945، ومقرها لاهاى فى هولندا، وتقوم بتسوية النزاعات القانونية بين الدول وتقديم آراء استشارية بشأن المسائل القانونية التى تحال إليها من قبل أجهزة الأمم المتحدة الأخرى المعتمدة.