"مهمة مستحيلة 8".. عملية إنقاذ لأفلام كبرى بعد إنهاء إضراب ممثلى الشاشة

توصل كل من "نقابة ممثلى الشاشة - الاتحاد الأمريكى لفنانى التليفزيون والراديو" واستوديوهات هوليوود، إلى اتفاق ينهي الإضراب كليا الذي بدأ أمس الخميس، وذلك بعد حوالي شهر تقريبا من إنهاء إضراب نقابة كتّاب هوليوود، الأمر الذي يتطلب عملية إنقاذ لأفلام كبرى تم إيقافها أثناء الإضرابين، ومن أبرزها فيلم "مهمة مستحيلة 8" للنجم توم كروز.

كانت قد توصلت نقابة ممثلي الشاشة "SAG-AFTRA" رسميًا بعد 118 يومًا من الإضراب الشاق، إلى اتفاق مبدئي بشأن عقد جديد مدته ثلاث سنوات مع استوديوهات هوليوود، حيث وافقت اللجنة على الاتفاقية في تصويت بالإجماع الأربعاء الماضي، وبذلك انتهى الإضراب صباح أمس الخميس، ومن المقرر أن يتم عرض الصفقة اليوم الجمعة على مجلس النقابة للموافقة عليها.

مهمة إنقاذ الأفلام الكبرى

ومن هنا بدأت استوديوهات هوليوود إطلاق مهمة لإنقاذ الأفلام التي تم إيقافها، حيث حذر بوب إيجر رئيس شركة ديزني للترفيه، من نفاد الوقت بعد تغيير مواعيد إصدار عدة أفلام كبرى بسبب إضراب الممثلين - وإضراب الكتّاب السابق، حيث أجلت ديزني إنتاج فيلمي سنو وايت وإيليو لربيع 2024 لمدة عام أو أكثر، في حين أجلت شركة باراماونت إصدار الجزء التالي من مهمة مستحيلة من صيف 2024 إلى 2025، وأجرت شركة سوني أيضًا عددًا كبيرًا من التغييرات على تشكيلة إصداراتها، وهناك عدد لا يحصى من الأفلام الصغيرة والمتوسطة الحجم من الاستوديوهات الكبرى والشركات الصغيرة والمستقلة التي أجلت أيضا إصداراتها من الأفلام.

ويرى الخبراء أنه سيكون هناك جهدًا شاقًا لوضع مواعيد للإصدارات الجديدة، وذلك بسبب تراكم المشاريع التي تتنافس على الموارد، والمسارح ودور السينما وطواقم العمل من أبرزها:

ديدبول 3

كان المنتج النجم رايان رينولدز، والمخرج شون ليفي، والنجم المشارك هيو جاكمان، متشوقين للعودة إلى العمل في فيلم من إنتاج شركة مارفل وتوزيع شركة ديزني، حيث لا يزال من الممكن إصدار فيلم Deadpool 3 في صيف العام المقبل.

وأكد مصدر مقرب من إنتاج الفيلم في تصريحات لمجلة "فارايتي" أنه بعد تعليق دام أربعة أشهر بسبب إضراب نقابة ممثلي الشاشة، سيعود فيلم Deadpool 3 إلى الإنتاج قبل عيد الشكر.

ويعد هذا المشروع واحدًا من أبرز الأفلام التي اضطرت إلى تعليق التصوير بسبب الإضراب، ولكن بعد الإعلان عن انتهاء الإضراب بساعات، قام النجم رايان رينولدز بالترويج للجزء الثالث من سلسلة أفلام Deadpool من خلال نشر صورة وهو يرتدي معدات الأبطال الخارقين، وكتب: "هل أنقذ Dogpool اليوم؟".

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المصارع 2

قام المخرج ريدلي سكوت بتصوير حوالي نصف الجزء الثاني من فيلم "Gladiator 2" الذي حاز الجزء الأول منه على جائزة الأوسكار عام 2000 والذي تم تصويره في المغرب ومالطا.

ويخطط سكوت للعودة إلى العمل على Gladiator 2 بحلول نهاية العام أو بداية عام 2024، وقد قام سكوت بالفعل بتحرير حوالي 90 دقيقة من اللقطات التي تم تصويرها.

ويشارك في الفيلم النجوم بول ميسكال وبيدرو باسكال وكوني نيلسن ودنزل واشنطن.

مهمة مستحيلة 8

كانت أعلنت شركة باراماونت في 23 أكتوبر الماضي أنها ستؤجل إصدار الفيلم التالي من سلسلة Mission: Impossible من 28 يونيو 2024 إلى 23 مايو 2025، وحتى الآن، يعد هذا أكبر فيلم يقع من السباق الصيفي للعام المقبل.

ووفقا لمجلة هوليوود ريبورتر فإنه من غير الواضح كم تم تصويره من فيلم "مهمة مستحيلة 8"، حيث يعتقد أحد المصادر أن النسبة تتراوح بين 40 إلى 50 بالمائة قد تم إنجازها من التصوير، لكن مع تأجيل العرض عام كامل ربما سيمنح الفيلم بعض المساحة للتنفس، وربما يسمح للفريق بتعديل خططه بعد الأداء المخيب في شباك التذاكر المحلي لفيلم Mission: Impossible - Dead Reckoning الجزء الأول.