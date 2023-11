دعوات لضخ دماء جديدة.. من يخلف توم كروز وكيانو ريفز فى أفلام "الأكشن"؟

مع انتهاء عصر سيلفستر ستالون وأرنولد شوارزنيجر وميل جيبسون واقتراب عصر توم كروز وكيانو ريفز من نهايته ببطء، ظهرت دعوات لضخ دماء جديدة في هوليوود لأفلام الحركة والأكشن، وبناء جيل من الممثلين الجدد الذين يتمتعون بالقوة البدنية والمظهر المناسب والتمثيل الرائع.

وقال جيفري جرينشتاين، رئيس شركة "ميلينيوم ميديا" للإنتاج السينمائي، "نحن بحاجة إلى نجوم يمكنهم القيام ببعض هذه الأدوار المميزة التي قام بها سيلفستر ستالون وأرنولد شوارزنيجر وميل جيبسون وغيرهم من أبطال الحركة من قبل، لأنه ليس لدينا ما يكفي"، وفقا لما ذكرته مجلة هوليوود ريبورتر الأمريكية.

ووسط تلك الدعوات، قامت مجلة هوليوود ريبورتر باستشارة عشاق الإثارة والمخرجين والمنتجين والكتّاب لوضع قائمة بالأسماء التي يمكن أن تسد فراغ نجوم "الأكشن" الحاليين، بدءًا من المواهب الصاعدة التي عرضت بالفعل بعض مقاطع الحركة اللائقة والمستعدة للانتقال إلى المستوى التالي، أو الممثلين المعروفين الذين قد يكونون مستعدين للقفز إلى عالم الأكشن، ومن أبرز النجوم الذين اقترحهم الخبراء بحسب استطلاع المجلة:

جابرييل باسو

لفت الممثل الأمريكي جابرييل باسو الأنظار في دور بيتر ساذرلاند في مسلسل "The Night Agent" من إنتاج نتفليكس، وهو عبارة عن فيلم تجسس مثير إلى حد ما، حيث حصد ثالث أعلى نسبة مشاهدة لمسلسل جديد في أول أربعة أيام له عندما تم إطلاقه في مارس 2023.

ومن خلال المسلسل، أسس "باسو"، البالغ من العمر 28 عامًا، والذي لعب دور عميل مكتب التحقيقات الفيدرالي المتواضع الذي وقع في فخ مؤامرة كبرى على أعلى المستويات في الحكومة الأمريكية، كنجم أكشن في طور التكوين، حيث يقول أحد منتجي أفلام الحركة المعروفين: "أعتقد أنه من خلال الفيلم المناسب، سأختاره بالتأكيد"، حسبما أفادت هوليوود ريبورتر.

آنا دي أرماس

وعلى الرغم من جمال وأنوثة النجمة الكوبية الأصل "آنا دي آرماس" إلا أنها حظيت بفيلم "لا وقت للموت" أحد أجزاء سلسلة أفلام جيمس بوند، بأفضل مشاهد الحركة والأكشن في الفيلم - حيث أمضت بضع دقائق شرسة في ممارسة القتال حتى تتمكن من القضاء على من يريدون التخلص منها ومن جيمس بوند الذي كان يؤدي دوؤه النجم دانيال كريج.

وأظهرت "دي أرماس" لياقة بدنية لم تظرها ممثلة هوليوودية من قبل برغم أن مشاهد الأكشن التي جسدتها في فيلم "لا وقت للموت" كانت أثناء ارتدائها الكعب العالي وفستان السهرة.

وستظهر "آنا دي أرماس" كبطلة في فيلم أكشن العام المقبل يحمل عنوان " Ballerina" من إخراج لين وايزمان وتأليف شاي هاتن، والمشتق من سلسلة أفلام الحركة "جون ويك" للنجم كيانو ريفز، وتظهر فيه كراقصة باليه لكنها قاتلة محترفة تنتقم لمقتل عائلتها.

سالا بيكر

على الرغم من أن النجم النيوزليندي "سالا بيكر" قد سطع نجمه بعد أن لعب دور "ساورون" الشرير الأعظم في فيلم "سيد الخواتم" عام 2002، إلا أنه أمضى العقدين الأخيرين في ممارسة مهنته ممثل جريء ومجازف في العديد من أفلام هوليوود منها Sherlock Holmes: A Game of Shadows، وThe Equaliser، وJungle Cruise، وThe Mandalorian ، وبفضل المخرج الشهير ديفيد فينشر، حصل أخيرًا على فرصته للتألق بدور كبير ومثير في فيلم الإثارة The Killer.

ويرى تيمون سينج، مؤلف كتاب Born to Be Bad: Talking to the Greatest Villains in Action Cinema أنه يمكن أن يسد الفراغ في منطقة "الأكشن" في أفلام هوليوود.

جاك كويد

وأشار العديد من المنتجين إلى النجم جاك كويد، باعتباره بطلًا محتملًا في عالم أفلام الحركة، حيث يتمتع ابن ميج رايان ودينيس كويد بقائمة رائعة ومتزايدة من الأدوار المهمة منذ ظهوره لأول مرة في The Hunger Games، بما في ذلك Logan Lucky وScream وOpenheimer .