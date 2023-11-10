خبير عسكرى: إسرائيل بدأت فى اجتياحها البرى وأعداد الشهداء فى تزايد

قال اللواء محمود إدريسات، الخبير العسكري، إن إسرائيل بدأت في اجتياحها البري من المحور الشمالي والجنوبي باتجاه الغرب وصولًا إلى شارع الرشيد قبل جنوب ميناء غزة، لذا يمكن القول إن قوات الاحتلال على مشارف الميناء، ومن ناحية الشمال على قرب من مخيم الشاطئ ومنطقة الرمال الذي يوجد حول مستشفى الشمال.

قصف حول مستشفى الإندونسي

وأكد الواء محمود إدريسات، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن قوات الاحتلال الصهيوني اليوم قامت بقصف عنيف حول مستشفى الإندونسي، ولهذا وقع عدد كبير من الشهداء في محيط المستشفى.

وتابع: "مدينة غزة بالكامل أصبحت محاصرة من قبل القوات البرية الإسرائيلية، ويقوم الاحتلال بضرب المناطق المليئة بالسكان بالقذائف والدبابات والمدرعات من جميع الاتجاهات".

الاحتلال يتكبد الخسائر

واستطرد: "المقاومة الفلسطينية تقوم بأقصى جهودها من أجل منع القوات الإسرائيلية من السيطرة على كافة مناطق مدينة غزة، كما تمنع المقاومة قوات الاحتلال السيطرة على الأنفاق والمناطق المبنية حتى لا يحتموا بها، وبالتالي تكبد الاحتلال الكثير من الخسائر على أيدي المقاومة".