مراسل "القاهرة الإخبارية": خلاف بين الحكومة البريطانية وقائد الشرطة بسبب المسيرات المؤيدة للقضية الفلسطينية

أوضح أبوبكر بشير، مراسل "القاهرة الإخبارية " من لندن، تفاصيل الخلاف الواضح بين الحكومة البريطانية وقائد الشرطة بسبب أسلوب تعامل الشرطة مع المسيرات المؤيدة لفلسطين، قائلًا: "هناك خلاف من عدة أسابيع بين الحكومة من جهة متمثلة في رئيس الوزراء ووزيرة الداخلية مع المسيرات، حيث رفضوا المسيرات الداعمة لفلسطين منذ البداية".

وأضاف أبوبكر بشير، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الأزمة الحالية مردها أن وزيرة الداخلية كتبت مقالًا في صحيفة التايمز، وقد صدر الخميس، حيث هاجم المقال المسيرات بشكل كبير، وهاجم قطاعات بريطانية وأساء إليها، ففي البداية هاجم المقال المتظاهرين ووصف المظاهرات بأنها مظاهرات كراهية، ووصف المتظاهرين وهم عشرات الآلاف في لندن وحدها، بأنهم لا يريدون فعلًا مساعدة غزة، وأن نية المتظاهرين دعم الجماعات الإسلامية التي بعضها لها ارتباطات إرهابية، حيث لمحت إلى ربط المتظاهرين نوعًا ما بالإرهاب، معقبًا: "المتظاهرون في النهاية هم مواطنون بريطانيون من حقهم الدستورية التظاهر والتعبير عن الرأي، وبالتالي هذا يعتبر صدام من وزيرة الداخلية مع قطاعات من الشعب البريطاني ومع الدستور، ولم تكتفي بذلك بل شبهت هذه المسيرات بمسيرات كانت تراها في أيرلندا الشمالية، وهو ما أثار غضب الأيرلنديين الشماليين من جهة أنهم رفضوا تشبيههم بمسيرات توصف بأنها داعمة للإرهاب".