الجمعة 10 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مراسل "القاهرة الإخبارية": خلاف بين الحكومة البريطانية وقائد الشرطة بسبب المسيرات المؤيدة للقضية الفلسطينية

المسيرات المؤيدة
المسيرات المؤيدة للقضية الفلسطينية

أوضح أبوبكر بشير، مراسل  "القاهرة الإخبارية " من لندن، تفاصيل الخلاف الواضح بين الحكومة البريطانية وقائد الشرطة بسبب أسلوب تعامل الشرطة مع المسيرات المؤيدة لفلسطين، قائلًا: "هناك خلاف من عدة أسابيع بين الحكومة من  جهة متمثلة في رئيس الوزراء ووزيرة الداخلية مع المسيرات، حيث رفضوا المسيرات الداعمة لفلسطين منذ البداية".

وأضاف أبوبكر بشير، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الأزمة الحالية مردها أن وزيرة الداخلية كتبت مقالًا في صحيفة التايمز، وقد صدر الخميس، حيث هاجم المقال المسيرات بشكل كبير، وهاجم قطاعات بريطانية وأساء إليها، ففي البداية هاجم المقال المتظاهرين ووصف المظاهرات بأنها مظاهرات كراهية، ووصف المتظاهرين وهم عشرات الآلاف في لندن وحدها، بأنهم لا يريدون فعلًا مساعدة غزة، وأن نية المتظاهرين دعم الجماعات الإسلامية التي بعضها لها ارتباطات إرهابية، حيث لمحت إلى ربط المتظاهرين نوعًا ما بالإرهاب، معقبًا: "المتظاهرون في النهاية هم مواطنون بريطانيون من حقهم الدستورية التظاهر والتعبير عن الرأي، وبالتالي هذا يعتبر صدام من وزيرة الداخلية مع قطاعات من الشعب البريطاني ومع الدستور، ولم تكتفي بذلك بل شبهت هذه المسيرات بمسيرات كانت تراها في أيرلندا الشمالية، وهو ما أثار غضب الأيرلنديين الشماليين من جهة أنهم رفضوا تشبيههم بمسيرات توصف بأنها داعمة للإرهاب". 

فلسطين لندن مسيرات داعمة القضية الفلسطينية العدوان الإسرائيلى وزيرة الداخلية البريطانية

الأكثر قراءة

عاجل.. للمرة الثانية خلال يوم.. قصف مدينة إيلات بصاروخ باليستى

عاجل.. الاحتلال الإسرائيلى يقصف محيط مجمع الشفاء الطبى بشكل مكثف

عاجل.. مجندة مفقودة.. لماذا أغضبت المغنية الأمريكية تايلور سويفت إسرائيل؟ (فيديو)

إيهود أولمرت: نتنياهو يعانى "انهيارًا عصبيًا".. وبقاؤه خطر على إسرائيل (فيديو)

عاجل.. "الهجرة الدولية": سقوط 700 شخص فى اشتباكات غرب دارفور

الانقسامات تضرب أحزاب الحركة المدنية.. والقيادات يتبادلون الاتهامات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

غزة ومصر «1-2»

ماجد حبته

الضفة الغربية.. تهجير صامت!

حسين دعسة

رسالة نواب الرئيس بايدن فى الحزب الديمقراطى: زودونا عن كيفية تنفيذ إسرائيل لعملياتها العسكرية

عبد الرحيم طايع

إنسانية العالم بخير

خالد حريب

مصر ترفض مقترحًا أمريكيًا

عبد الرحيم طايع

لدى مصرنا ما تقوله وتصنعه دومًا

د هند جاد

استدعاء ولى الأمر.. ومدرسة المشاغبين

محمد الراعي

‏خطايا ومكاسب فوز الزمالك على بيراميدز

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة: الآلاف من الفلسطينيين يعانون من مصير بائس

مارتن جريفيث: يجب أن تقف المدافع لأغراض إنسانية والسماح لشعب غزة أن يلتقط أنفاسه

الاحتلال الإسرائيلى يعلن اغتياله قائد منظومة الصواريخ المضادة للدروع فى حماس