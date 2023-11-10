الجمعة 10 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

ارتفاع جديد لعيار 21.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 10-11-2023 فى مصر

الذهب
الذهب

واصلت أسعار الذهب اليوم ارتفاعها خلال تعاملات الجمعة في سوق الصاغة، وسجل الذهب عيار 21 – أكثر أعيرة الذهب ارتفاعًا في مصر – 2600 جنيه بدون ثمن المصنعية.

 

 وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 10-11-2023.

 

سعر الذهب اليوم
• أسعار الذهب اليوم  عيار 24: بيع 2،960 جنيه، والشراء 2،983 جنيه. 
• أسعار الذهب اليوم  عيار 22: بيع 2،713 جنيه، والشراء 2،734 جنيه.
• أسعار الذهب اليوم عيار 21: بيع 2،575 جنيه، والشراء 2،600 جنيه.
• أسعار الذهب اليوم  عيار 18: بيع 2،207 جنيه، والشراء 2،228 جنيه.
• الذهب عيار 14: بيع 1،727 جنيه، والشراء 1،740 جنيه.
• الذهب عيار 12: بيع 1،480 جنيه، والشراء 1،491 جنيه.
• الأونصة: بيع 92،056 جنيه، و الشراء 92،767 جنيه.
• الجنيه الذهب: بيع 20،720 جنيه، والشراء 20،880 جنيه.
• الكيلو الذهب: بيع 2،960،000 جنيه، والشراء 2،982،857 جنيه. 

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سعر الجنيه الذهب و السبائك 


نصف جنيه ذهب بى تى سى عيار 21: 11325 جنيه.
نصف جنيه ذهب عيار 21 وزن 4 جرام من انتاج شركة ملاك وبشرى: 11175 جنيه.
جنيه ذهب عيار 21 وزن 8 جرام من انتاج شركة ملاك وبشرى MB: 22345 جنيه.
جنيه بى تى سي ذهب عيار21: 22685 جنيه.
نصف جنيه ذهب عيار21 اليزابيث من Swiss Gold: 11410 جنيه.
سبيكه TT BAR وزن ١١٦،٦٥ جرام عيار ٢٤: 372420 جنيه.
سبيكة ذهب عيار 24 وزن 1000 جرام ماستر جولد: 3191545 جنيه.
سبيكة ذهب عيار 24 وزن 2.5 جرام عيار 999.9 من انتاج شركة ملاك وبشرى MB: 7980 جنيه.
اونصة / سبيكة ذهب عيار 24 وزن 31.1 جرام عيار 999.9 من انتاج شركة ملاك وبشرى MB: 99260 جنيه.
سبيكة ذهب عيار 24 من بامب PAMP سويسرية 999.9: 321830 جنيه

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