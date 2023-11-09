الجمعة 10 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

منتخب مصر فى المستوى الأول بقرعة كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد

منتخب مصر لكرة اليد
منتخب مصر لكرة اليد

أكد عمرو صلاح، أمين صندوق الاتحاد المصري لكرة اليد أن الاستعدادات تجري على ما يرام استعدادا لإجراء مراسم قرعة كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد 2024، التي تستضيفها مصر من 19 إلى 29 يناير 2024.

وتُجرى مراسم القرعة في القاهرة مساء يوم الأربعاء 15 نوفمبر الجاري.

أوضح صلاح أن منتخب مصر يأتي في المستوى الأول في تصنيف المنتخبات قبل إجراء قرعة كأس الأمم الإفريقية، حيث تلقى الاتحاد المصري تأكيدا بمشاركة 16 منتخبا، تم تقسيمها في التصنيف إلى 4 مستويات، بحيث يتم سحب القرعة من التصنيف الرابع ثم الثالث ثم الثاني، ثم يختار منتخب مصر المجموعة التي يرغب في التواجد بها، وبعد اكتمال المجموعات يختار منتخب مصر المنتخب الذي سيواجهه في الافتتاح.

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تصنيف المنتخبات المشاركة في كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد 2024

المستوى الأول: مصر - كاب فيردي - المغرب - تونس.
المستوى الثاني: الجزائر - غينيا - الكونغو الديمقراطية - أنجولا.
المستوى الثالث: الجابون - الكاميرون - زامبيا - نيجيريا.
المستوى الرابع: الكونغو برازافيل - كينيا - ليبيا - رواندا.

وكان الاتحاد المصري لكرة اليد قد تلقى خطابا من الاتحاد الإفريقي يخطره بعدد المنتخبات المشاركة في كأس الأمم الأفريقية للرجال، المقرر إقامتها في مصر خلال الفترة من 19 إلى 29 يناير 2024.

يشارك في كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد للرجال في مصر 16 منتخبا، هي منتخبات:
مصر – تونس – المغرب – الجزائر – أنجولا – كاب فيردي – الكاميرون – الكونغو الديمقراطية – الكونغو برازافيل – الجابون – غينيا – ليبيا – نيجيريا – رواندا – زامبيا – كينيا.

يتم تقسيم المنتخبات الـ16 على 4 مجموعات تضم كل مجموعة 4 منتخبات، تُلعب مباريات الدور الأول بنظام دوري من دور واحد، يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور الثمانية، وبداية من الدور ربع النهائي تقام المباريات بنظام خروج المغلوب حتى المباراة النهائية.

ويتأهل المنتخب الفائز بكأس الأمم الإفريقية لكرة اليد للرجال مصر 2024 مباشرة إلى دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها باريس في العام نفسه.

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