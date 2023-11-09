حماة وطن: شجاعة كبيرة من مصر القيام بالانتخابات الرئاسية وسط أحداث غزة

قال عمرو سليمان، المتحدث باسم حزب حماة وطن، إنه وسط زخم الأحداث في غزة مصر كانت على درجة من الشجاعة أن تستمر على درجة من استحقاقها الدستوري وفي نفس الوقت تهتم بالقضية وتدافع عنها بكل قوة، وهذا ما رأيناه اليوم في الحملة الانتخابية للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أن الرئيس السيسي، في حكاية وطن أشار لجملة مهمة وهي "شارك حتى وإن كنت ستقول لا"، فالمشاركة ليست إملاء رأي ولا ترشيح مرشح بعينه، مشيرًا إلى أن المهم هو المشاركة بعينها لأننا نبحث عن تنمية الدولة بكل ما فيها ومن ضمنها ممارسة الحقوق السياسية وهذا ما يخص حقوق الإنسان.

الجميع ينظر لمصر ويتساءل هل تستطيع القيام بهذا الاستحقاق الدستوري؟

وتابع، أن العالم حين نظر إلينا في قضية غزة الكل وضع نصب عينيه كيف ستتصرف الدولة المصرية وكانت الحكمة والدعوة لمؤتمر السلام والذي كان محط أنظار العالم كله، مؤكدًا أن الجميع يتساءل الآن هل تستطيع مصر وهي تتحدث عن غزة القيام بهذا الاستحقاق أم ستكون انتخابات صورية، ولكن الدولة المصرية تغيرت ونظرتها للأمور تغيرت، وأصبحت غير التي كانوا يرونها من قبل.