مراكز شحن عدادات المياه مسبقة الدفع تفتح أبوابها للمواطنين يومى الجمعة والسبت بسوهاج

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، عن فتح باب 11 مركز شحن للعدادات مسبقة الدفع بجميع مراكز المحافظة خلال يوم الجمعة 10 نوفمبر 2023 ويوم السبت 11 من نفس الشهر لشحن وتهيئة وإصلاح جميع الأعطال التى قد تحدث بالعدادات مسبقة الدفع، لتحقيق رضا العملاء.

صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ، إن الشركة نشرت أسماء وأرقام الهاتف المحمول لمسئولي مراكز الشحن بكل مركز من مراكز المحافظة على أن تعمل تلك المراكز فى الفترة من الخامسة مساء وحتى الثانية عشرة ليلا بجميع المراكز.



وأوضح المحاسب نبيل عبد العليم رئيس القطاع التجاري بالشركة أنه يمكن شحن العدادات من خلال مراكز الشحن لتسهيل الحصول على الخدمة ولتمكين العملاء من شحن عداداتهم بطريقة سريعة وسهلة وآمنة بجميع مراكز محافظة سوهاج.



وأوضح حسن محمود مدير إدارة الخط الساخن أن الشركة تتلقى جميع شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضى أو محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس اب أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) أو ارسال الشكوى على موقع الشــركة الالكترونى www.scww.com.eg لبحثها وحلها على الفور.



وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج عن ضعف المياه لتصل بالدور الثالث بقرى شطورة وعرب بخواخ وساحل طهطا وأطراف المدينة وإلى الدور الثاني بقرى بنجا وبنى حرب والقبيصات والشيخ مسعود والحريدية البحرية والقبلية وتصل للدور الأول فقط بالسوالم والشيخ زين الدين ونجع حمد والصفيحة بمركز طهطا بسوهاج السبت الموافق 11 نوفمبر 2023 فى تمام الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثامنة من صباح الاثنين الموافق 13 نوفمبر 2023 ولمدة 48 ساعة.

صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب واضاف انه يتم خلال تلك الفترة القيام بأعمال الغسيل والتطهير الدورى للمروقات بمحطة مياه شطورة السطحية.



واوضح حسن محمود مدير الخط الساخن ان الشركة تتلقى شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125 من اى تليفون ارضى او محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس اب او من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) أو ارسال الشكوى على موقع الشــركة الالكترونى www.scww.com.eg كما سيتم تشغيل جميع المحطات الارتوازية بكامل طاقتها وتجهيز سيارات مياه نقية مجانا يتم الدفع بها لتلبية احتياجات المواطنين حين الحاجة إلى ذلك.



وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج تهيب بالسادة المواطنين واصحاب المخابز ومسئولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لهم خلال تلك الفترة.