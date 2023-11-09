الجمعة 10 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

حكم غزة للفلسطينيين.. تقرير يرصد سيناريوهات ما بعد الحرب على القطاع

غزة
غزة

سلطت صحيفة “ذا ناشونال” الناطقة بالإنجليزية، اليوم الخميس، الضوء على سيناريوهات  مستقبل غزة فيما بعد الحرب، حيث تخضع غزة، التي يعيش فيها 2.3 مليون فلسطيني، لسيطرة حماس منذ سيطرت الحركة على المنطقة بعد هزيمة الموالين لعباس في الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 2006 و2007.

ورصدت الصحيفة في تقريرها نتائج جولة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في المنطقة الأسبوع الماضي، حيث ناقش “بلينكن” سيناريوهات ما بعد الحرب في غزة.

وأكد دبلوماسيون أن سيناريوهات الحكم في غزة بعد الحرب، كانت محور مباحثات “بليننكن” الأخيرة في الشرق الاوسط، وعلى سبيل المثال، فقد استبعد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إمكانية مشاركة العرب في إدارة غزة بعد الحرب، وهو ما يتناقض مع الاستعدادات الأمريكية لملء الفراغ المحتمل إذا تم القضاء على حماس.

وقال “الصفدي” في تصريحات له: "لن يتم مناقشة هذا الأمر إلا بعد توقف الحرب والقتل".

مستقبل غزة بعد الحرب 

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وأشارت الصحيفة إلى ما وصفته بالموقف الأردني المتشدد ضد إسرائيل منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر، حيث استدعت سفيرها في تل أبيب وطالبت بإنهاء  جرائم الحرب في قطاع غزة.

وقال “الصفدي” إن السلطة الفلسطينية لن تذهب إلى غزة على رأس دبابات الاحتلال الإسرائيلي، ولن تساعد القوات العربية أو غير العربية في إدارة القطاع بعد الحرب.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الانتقام الإسرائيلي أدى إلى مقتل أكثر من 10 آلاف شخص في غزة.

غزة سيناريوهات الحرب مستقبل الحكم في غزة

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