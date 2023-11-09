ضبط 700 كرتونة كبدة منتهية الصلاحية قبل تداولها بالأسواق في البحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات الرقابية والتموينية والمتابعة الميدانية المستمرة على الأسواق والثلاجات والمحلات والمصانع الغير مرخصة لمكافحة الغش التجاري والتأكد من جودة السلع ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وقامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر، وتحت إشراف محمد عبد العال وكيل المديرية، ومفتاح عبد اللطيف مدير عام التجارة الداخلية وسمير البلكيمى مدير الرقابة التموينية بالإشتراك مع مراقبة الأغذية بحملة تموينية بمركز إيتاي البارود.

أسفرت الحملة عن ضبط 700 كرتونه كبدة منتهية الصلاحية داخل أحد الثلاجات قبل تداولها بالأسواق، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتم تحرير المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة

حملات رقابية على الأسواق بالبحيرة تسفر عن تحرير 19 محضر

كما قامت مديريه الطب البيطري بالبحيرة بقيادة أشرف محى الدين من خلال إدارة المجازر والتفتيش علي اللحوم بالمديرية تحت إشراف الدكتورة هادي الجندي وبالتنسيق مع الرقابه التموينية ومباحث التموين بحملات رقابية بمراكز دمنهور وشبراخيت وايتاى البارود وبدر وكوم حمادة وأبو حمص.

وأسفرت الحملة عن تحرير 19 محضرًا متنوعًا وضبط كمية من اللحوم ذبحت خارج المجازر الحكومية ودواجن واسماك ولحوم مصنعه غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.