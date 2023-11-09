الخميس 09 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مى الصايغ لـ"القاهرة الإخبارية": يجب توزيع المساعدات بجميع أنحاء قطاع غزة

مي الصايغ
مي الصايغ

قالت مي الصايغ، مسئولة التواصل والإعلام في الاتحاد الدولي لجميعات الصليب والهلال الأحمر لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن الهدنة الإنسانية تكون لوقف التصعيد والأعمال العدائية التي من شأنها إتاحة فرصة مناسبة لالتقاط الأنفاس، مشيرةً إلى ضرورة عدم تركيز المساعدات بمكان واحد في غزة.
 

وأضافت الصايغ، اليوم الخميس، خلال مداخلة لها عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الجنوب في قطاع غزة بات مكتظا بالنازحين ويجب توفير المساعدات لجميع أنحاء القطاع دون حصرها في الجنوب فقط بل على كل القطاع، مشيرةً إلى أن المساعدات التي دخلت عبر معبر رفح الدولي انحصرت في الجنوب في دير البلح وخان يونس ولم تصل إلى شمال القطاع، مؤكدةً أن المتواجدين هناك يعانون من الجوع وانعدام المياة والنقص في المستلزمات الطبية والوقود.

وأوضحت الصايغ: زملاؤنا بالهلال الأحمر أوقفوا العمليات الجراحية بمستشفى القدس في غزة جراء تفاقم الأوضاع، منوهةً إلى أنه يجب تطبيق قواعد القانون الدولي واحترام المدنيين وتجنب قصف المستشفيات في قطاع غزة.

القاهرة الإخبارية الهلال الأحمر غزة المساعدات

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