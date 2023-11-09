إصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة في حادث تصادم ببنى سويف

أصيب 3 أشخاص من أسرة واحدة، مساء اليوم فى حادث تصادم سيارة ملاكى، بدراجة نارية، أمام عزبة السعدية التابعة لمركز بنى سويف ونقلتهم سيارة الإسعاف إلى المستشفى، لتلقى العلاج اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية،بمديرية أمن بنى سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكى، بدراجة نارية، أمام عزبة السعدية التابعة لمركز بنى سويف، وتم التوجيه بسرعة إنتقال سيارات الإسعاف إلي محل الواقعة.

ودفع مرفق إسعاف بنى سويف، بسيارة إسعاف، إلى موقع البلاغ وتبين أن المصابين وهم رجب حسين حسن 30 سنة، سائق،مصابا بجروح وكدمات، وزوجته فاطمة مصطفي سيد 25 سنة، مصابة باشتباه كسر بالذراع الأيمن، ونجلهم «حسين» 6 سنوات، مصابًا باشتباه كسر بالساق اليمنى، وتم نقلهم إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.