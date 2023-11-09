نجاة نعيم: حصلت على شهادة محو الأمية وأحلم الوصول للجامعة

عرض برنامج “مصر تستطيع” تقرير مصور عن السيدة نجاة نعيم الحاصلة على محو الأمية، وذلك بسبب معاناتها الشديدة من عدم قدرتها طوال السنوات الماضية على تكملة مشوارها التعليمي.

الزواج المبكر سمة أهل الصعيد

وأكد السيدة نجاة نعيم، خلال حوارها لكاميرا “مصر تستطيع” عبر فضائية “دي إم سي”، أنها أٌجبرت على ترك التعليم في عمر مبكر بسبب رغبة والدها من أن تتزوج بهذا العمر المبكر، معبرًا: "أجبرت على ترك التعليم في عمر مبكر جدًا بسبب رغبة والدي الملحة في أن يزوجني، وبالتالي كنت حزينة كل الحزن على ترك المدرسة خاصة وأنني كنت من ضمن الطلاب المتفوقين في المدرسة، وكان حلمي الالتحاق بالجامعة".

وتابعت: "ذهبت إلى الكنيسة من أجل تعلم القراءة والكتابة بفصول محو الأمية، وبالفعل حصلت على شهادة محو الأمية وأصبحت الآن أعرف الموضوعات المقررة في الدراسة لأبنائي وأحفادي".

تجدد الطموح

واستطردت: "أنا من سكان الصعيد وخرجت من التعليم من 3 ابتدائي وتزوجت بعمر الـ13 عام، وبعد حصولي على شهادة محو الأمية تجدد الطموح بداخلي لتكملة المسيرة التعليمية حتى المرحلة الجامعية".