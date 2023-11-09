الخميس 09 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خبير تكنولوجيا معلومات: بهذه الطريقة تستطيع التعرف على "أكونت" تابع للوحدة 8200 الإسرائيلية

حسن حامد
حسن حامد

قال حسن حامد، خبير تكنولوجيا المعلومات، إن إسرائيل دشنت الوحدة 8200 بعد حرب 1973، بهدف جمع المعلومات، ومع انتشار السوشيال ميديا أصبحت تعتمد إسرائيل على هذه الوحدة من أجل نشر الشائعات وتصدير أزمات للدول العربية.

وأضاف، خلال مداخلة عبر "زووم" ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة "أون"، أنه يكاد يجزم بأن أغلب المصريين على السوشيال ميديا تفاعلوا مع أكونتات تابعة للوحدة 8200، لافتًا إلى أنه من الصعب تحديد والتعرف على هؤلاء، ولكن بنسبة 90% سنجد أن الأكونت لشخص عادي لكن عنده آراء غريبة، ويقوم بتوجيه الناس في اتجاه معين.

وتابع: "هنلاقي الأكونت التابع لهذه الوحدة بيكون عنده شبكة من الأصدقاء وكلهم أصدقاء عند بعض وبيعلقوا عند بعض بشكل متكرر"، منوهًا أن 90% من الشائعات المنتشرة تكون من خلال هذه الوحدة.

وعن النصائح التي يوجهها للمستخدمين على السوشيال ميديا، قال: "أولًا متصدقش أي حاجة خاصة لو طالعة من أكونت على فيسبوك،  لأن 90% من اللي بتقرأه على فيسبوك وتويتر يتم تأليفه، ثانيًا لا تتفاعل مع هؤلاء مثل أكونت أفيخاي أدرعي سواء بالسلب أو الإيجاب، ولما تشوف أكونت عليه صورة دول عربية شقيقة، وهذا الأكونت بيشتم في دولة عربية أخرى شقيقة لا تتفاعل معه نهائيًا ولا ترد".

"فكرى" لـ"الشاهد": تطوير الهجوم يوم 13 و14 أكتوبر تسبب فى حدوث الثغرة

حسن حامد إسرائيل كل الزوايا سارة حازم طه انتصار حرب 1973

الأكثر قراءة

إيهود أولمرت: نتنياهو يعانى "انهيارًا عصبيًا".. وبقاؤه خطر على إسرائيل (فيديو)

الانقسامات تضرب أحزاب الحركة المدنية.. والقيادات يتبادلون الاتهامات

نقل ياسمين رئيس للمستشفى إثر أزمة صحية مفاجئة

تميم في مصر: مساع حثيثة بين القاهرة والدوحة لوقف "الجحيم في غزة"

سماسرة الدم.. كيف يدير مساعدو الرئيس الأمريكى ملف العدوان الإسرائيلى؟

جيش الاحتلال: إصابة أحد المبانى فى تل أبيب عن طريق مسيرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

غزة ومصر «1-2»

ماجد حبته

الضفة الغربية.. تهجير صامت!

حسين دعسة

رسالة نواب الرئيس بايدن فى الحزب الديمقراطى: زودونا عن كيفية تنفيذ إسرائيل لعملياتها العسكرية

عبد الرحيم طايع

إنسانية العالم بخير

خالد حريب

مصر ترفض مقترحًا أمريكيًا

عبد الرحيم طايع

لدى مصرنا ما تقوله وتصنعه دومًا

د هند جاد

استدعاء ولى الأمر.. ومدرسة المشاغبين

محمد الراعي

‏خطايا ومكاسب فوز الزمالك على بيراميدز

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة: الآلاف من الفلسطينيين يعانون من مصير بائس

مارتن جريفيث: يجب أن تقف المدافع لأغراض إنسانية والسماح لشعب غزة أن يلتقط أنفاسه

الاحتلال الإسرائيلى يعلن اغتياله قائد منظومة الصواريخ المضادة للدروع فى حماس