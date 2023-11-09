الخميس 09 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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متحدث جيش الاحتلال: مصر تقود توفير المساعدات لتأمين احتياجات جنوب غزة

دانيال هاجاري
دانيال هاجاري

قال دانيال هاجاري، متحدث جيش الاحتلال، إننا نقاتل بشكل حقيقي وجاد، في شمال غزة ومحيطها، لافتا إلى أن حماس فقدت السيطرة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عرضته قناة "القاهرة الإخبارية": "في الجنوب حماس يشعر بأمان أكثر، إذ يجد المساعدات من مياه وطعام وأدوية، بقيادة مصر والولايات المتحدة الأمريكية".

وتابع: "نحن نسيطر على كافة معاقل حماس".

هاجمنا خليتين تابعتين لحزب الله 

وأعلن دانيال هاجاري، مهاجمة قوات الاحتلال لخليتين تابعتين لحزب الله، حاولوا استهداف مواقعنا في الجبهة الشمالية، كما استهدفنا مسيرة دخلت من لبنان.

وأكد أنهم بصدد البحث عن موقع إطلاق الطائرة المسيرة التي أصابت إيلات، منوها بتصدي قواته لصاروخ أرض - أرض كان موجها نحو إيلات.

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