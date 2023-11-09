"الأمم المتحدة": أى وقف للقتال لأغراض إنسانية فى غزة يحتاج إلى التنسيق معنا

قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، إن أي وقف للقتال لأغراض إنسانية في غزة يجب أن يحظى بموافقة جميع أطراف الصراع لكي يكون فعالًا، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وأضاف متحدث الأمم المتحدة في تصريحات عرضتها قناة "القاهرة الإخبارية": "أي وقف للقتال لأغراض إنسانية في غزة يحتاج إلى التنسيق معنا".

من جانبه، قال دانيال هاجاري، متحدث جيش الاحتلال، إنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار في غزة.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي عرضته قناة "القاهرة الإخبارية": "نحن جاهزون لحرب طويلة تبدأ في شمال قطاع غزة".

وتابع هاجاري: "سنعمق العملية العسكرية في غزة الفترة المقبلة".