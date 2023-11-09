الخميس 09 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الصحة الفلسطينية: خروج جمعية بنك الدم فى غزة عن الخدمة نتيجة قصف إسرائيلى

وزارة الصحة الفلسطينية
وزارة الصحة الفلسطينية

أعلنت الصحة الفلسطينية عن خروج جمعية بنك الدم في غزة عن الخدمة نتيجة قصف إسرائيلي، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

ومن جانبه، قال السفير هيثم أبوسعيد، رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، إن مجلس حقوق الإنسان بدأ إجراء تحقيقات بشأن انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية: "هدنة توقف القتال لمدة أربع ساعات يوميًا في قطاع غزة غير كافية".

وأوضح أن هناك آليات تنتهجها المنظمات الدولية وبعض الإجراءات القانونية بشأن إدانة المتورطين في أعمال القتل بحق المدنيين بقطاع غزة.

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