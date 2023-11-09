الخميس 09 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

المقاومة العراقية تستهدف قاعدة "عين الأسد" الأمريكية بـ 3 عمليات منفصلة

قاعدة عين الأسد بالعراق
قاعدة عين الأسد بالعراق

أعلنت "المقاومة الإسلامية" في العراق مساء اليوم الخميس، استهداف القوات الأمريكية في قاعدة عين الأسد، غربّ العراق، ثلاث مرات، خلال الساعات القليلة الماضية.

وقالت المقاومة العراقية في بيان لها: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة الاحتلال الأمريكي "عين الأسد"، غرب العراق، بثلاث عمليات منفصلة وبأسلحة مختلفة، أصابت أهدافها بشكل مباشر".

وأوضحت أن القصف الأول جرى عبر ضربة صاروخية، أما القصف الثاني فتمّ عبر مسيرة هجومية، حسبما نقلت وكالة “سبأ” اليمنية.

وكانت المقاومة العراقية أعلنت أمس الأربعاء أنها استهدفت "قاعدة الاحتلال الأمريكي في القرية الخضراء بالعمق السوري، بطائرات مسيّرة، في ثلاث عمليات متفرقة".

كما قصفت القاعدة الأمريكية، في الشدادي جنوبي الحسكة، بالطائرات المسيرة أيضاً، ضمن عمليتين متفرقتين.

 

وذكرت المقاومة العراقية إضافة إلى ذلك، أنها استهدفت القاعدة الأمريكية في حقل غاز كونيكو بريف دير الزور بضربات صاروخية.

 

تزايد الهجمات على القوات الأمريكية منذ اندلاع حرب غزة

 

وفي وقت سابق اليوم الخميس، نقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين أمنيين بأنه تم "استهداف دورية أمريكية عراقية بعبوة ناسفة قرب الموصل بالعراق".

وقال المصدرين: إن "عبوة ناسفة استهدفت دورية مشتركة للقوات الأمريكية وجهاز مكافحة الإرهاب العراقي قرب مدينة الموصل بشمال العراق اليوم، مما أدى إلى إلحاق أضرار بمركبة دون وقوع إصابات".

وتزايدت الهجمات على القوات الأمريكية منذ اندلاع الصراع بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في السابع من أكتوبر الماضي، حيث هددت جماعات مسلحة عراقية باستهداف المصالح الأمريكية بالصواريخ والطائرات المسيرة إذا تدخلت واشنطن لدعم إسرائيل.

ومنذ 17 أكتوبر، تعرضت القواعد الأمريكية والمواقع الأخرى في سوريا والعراق "للهجوم 41 مرة"، وتتهم واشنطن "الجماعات المسلحة المدعومة من إيران" بالقيام بذلك.

وقالت نائبة مساعد وزير الدفاع الأمريكي، دانا سترول، إن البنتاجون لا يستبعد اتخاذ إجراءات عسكرية جديدة ضد الحرس الثوري الإسلامي الإيراني والجماعات المرتبطة به.

المقاومة الإسلامية في العراق استهداف القوات الأمريكية قاعدة عين الأسد ضربة صاروخية مسيرة هجومية

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