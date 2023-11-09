عاجل.. هجوم بطائرات مسيرة وصواريخ على القوات الأمريكية فى العراق

تعرضت قاعدة حرير في مدينة أربيل، بإقليم كردستان العراق، اليوم الخميس، والتي تضم القوات الأمريكية إلى هجوم بطائرتين مسيرة، كما تعرضت قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار غربي العراق إلى هجوم بصواريخ كاتيوشا.

وتتعرض القوات الأمريكية المتواجدة في القواعد العسكرية العراقية في عين الأسد بمحافظة الأنبار وقاعدة فيكتوريا في مطار بغداد الدولي وقاعدة حرير في أربيل، لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة، منذ أيام، أسفرت عن تسجيل إصابات طفيفة بين القوات الأمريكية، بحسب بيانات رسمية للبنتاجون.