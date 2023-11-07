الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. البنتاجون: إصابة 45 جنديا أمريكيا فى هجمات بسوريا والعراق

القوات الأمريكية
القوات الأمريكية في سوريا

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، البنتاجون، عن إصابات في صفوف القوات الأمريكية المنتشرة بالعراق وسوريا خلال الهجمات السابقة.

وقال المتحدث باسم البنتاجون، البريجادير جنرال باتريك رايدر، في تصريح صحفي، اليوم الإثنين، إن 45 جنديًا من قواتنا تعرضوا لإصابات خلال هجمات سابقة في العراق وسوريا.

واعتبر وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، خلال زيارة أجراها، أمس، إلى العراق، أن الهجمات ضدّ القوات الأمريكية في العراق وسوريا، والتي اشتدت وتيرتها بعد بدء الحرب بين حماس وإسرائيل، "غير مقبولة على الإطلاق".

الأكثر قراءة

عاجل.. حكومة الاحتلال: دخول 70 شاحنة مساعدات من معبر رفح إلى قطاع غزة

عاجل.. 5 سيناريوهات غربية لإدارة غزة بعد نهاية العدوان الإسرائيلى

مدرب الزمالك المحتمل.. 4 مرشحين على رأسهم ثنائى درّبا الأبيض من قبل

آخر ميعاد للوتري.. موعد انتهاء تقديم الهجرة العشوائية لأمريكا وظهور النتيجة

قديروف: مقاتلو "فاجنر" السابقون يتدربون مع قواتنا

وزير خارجية فنزويلا لـ"القاهرة الإخبارية": الوزير الذى يريد إلقاء قنبلة نووية على غزة "مريض"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى ورئيس الوزراء الخصاونة.. جهود أردنية بين عمان بروكسل.. لا بد من وقف الحرب

محمود الغيطاني

التعاون الثقافى الصينى: لمحة إنسانية فى مواجهة الإمبريالية

ماجد حبته

مجازرهم مستمرة فى لبنان

عبدالوهاب داود

صوفيا كوبولا وبرسيلا بريسلى.. والفن «اللى بجد»

وائل لطفي

خوف إسرائيلى من مصر

منى رجب

مصر تقف شامخة دعمًا للقضية الفلسطينية

خالد عكاشة

ما بعد الحرب.. التصور الغربى لليوم التالى فى قطاع غزة

خالد البلشى يكتب: دعوة لرسالة عالمية من معبر رفح

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. 5 سيناريوهات غربية لإدارة غزة بعد نهاية العدوان الإسرائيلى

بينهم مسئول فلسطينى.. وزير الخارجية يعقد اجتماعين مهمين غدًا

الاحتلال: استهدفنا قياديًا بحماس ومن بين المسئولين عن هجمات 7 أكتوبر