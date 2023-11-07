عاجل.. البنتاجون: إصابة 45 جنديا أمريكيا فى هجمات بسوريا والعراق

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، البنتاجون، عن إصابات في صفوف القوات الأمريكية المنتشرة بالعراق وسوريا خلال الهجمات السابقة.

وقال المتحدث باسم البنتاجون، البريجادير جنرال باتريك رايدر، في تصريح صحفي، اليوم الإثنين، إن 45 جنديًا من قواتنا تعرضوا لإصابات خلال هجمات سابقة في العراق وسوريا.

واعتبر وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، خلال زيارة أجراها، أمس، إلى العراق، أن الهجمات ضدّ القوات الأمريكية في العراق وسوريا، والتي اشتدت وتيرتها بعد بدء الحرب بين حماس وإسرائيل، "غير مقبولة على الإطلاق".