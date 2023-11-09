الخميس 09 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ما مدى تأثير مؤتمر باريس حول غزة في الرأي العام الفرنسي؟.. خبير يجيب

مداخلة الدكتور أحمد
مداخلة الدكتور أحمد يوسف ببرنامج الحياة اليوم

أوضح الدكتور أحمد يوسف خبير العلاقات المصرية الفرنسية، مدى تأثير مؤتمر باريس حول غزة في المجتمع الفرنسي والرأي العام الفرنسي وتحركات الحكومة الفرنسية، قائلًا: "لا أظن أنه سيكون لمؤتمر باريس حول غزة انعكاس على الرأي العام الفرنسي، على الرغم من أنه بدأ منذ أسبوع اتجاه نحو صور المجازر التي ترتكبها إسرائيل في حق الشعب الفلسطيني، التي تذاع على التليفزيون الفرنسي، عن الأحداث في غزة وقصفها، وبالتالي يوجد اتجاه في المجتمع الفرنسي نحو القضية الفلسطينية، وهو ما دفع الرئيس ماكرون للتفكير في عقد المؤتمر". 

وأضاف الدكتور أحمد يوسف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، عبر قناة الحياة: "لا أظن أنه سيكون للمؤتمر أثر على المجتمعات الغربية بشكل عام".

وأوضح أنه ربما بعد مؤتمر العاصمة الإدارية الجديدة الذي عقده الرئيس عبدالفتاح السيسي، يلتفت المجتمع الدولي إلى ضرورة الالتفاف حول المسألة التي تطالب بها فرنسا، وهي ليس فيما يتعلق بالهدنة أو وقف إطلاق النار، وإنما فترة استراحة والتي قد تكون يوم أو يومين أو ثلاث، وربما يكون مؤتمر باريس خطوة ناحية هذه الاستراحة. 

مؤتمر باريس غزة فلسطين قصف غزة مجازر إسرائيل

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