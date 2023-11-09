الخميس 09 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

استبدلوها بعارضة إسرائيلية.. بيلا حديد تدفع ثمن دعمها لغـزة (فيديوجراف)

بيلا حديد
بيلا حديد

تعتبر بيلا حديد ضمن المشاهير الذين يدافعون بقوة عن حقوق الشعب الفلسطيني، ومن الواضح أن هذه القضية عزيزة على قلبها، وهي لا تخشى استخدام منصتها للتحدث عندما يتعلق الأمر بتراثها الفلسطيني، إلا أن الأمر انعكس عليها بالسلب.

وفي الفيديوجراف التالي نستعرض لكم تفاصيل استبدال بيلا حديد بعارضة اسرائيلية بسبب دعمها لغزة

 

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أبرزهم بيلا حديد.. جميلات الموضة والفن يدعمون فلسطين بعبارات مؤثرة

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إسرائيل تسمح بمسارات آمنة للانتقال إلى جنوب غزة

اقتحام مدينة جنين

واستُشهد 6 فلسطينيين، وأصيب 6 آخرون، اثنان بحالة الخطر، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها مدينة جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية، للمرة الثانية منذ صباح اليوم الخميس.

ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فإن قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية، اقتحمت المخيم من عدة محاور، واعتلى قناصتها أسطح عدد من البنايات المطلة على المخيم، فيما قامت الجرافة بتدمير الشوارع والبنية التحتية في المخيم ومحيطه.

وأضافت "وفا"، أن مواجهات عنيفة اندلعت في المكان، وأسفرت حتى اللحظة عن استشهاد ستة مواطنين، وإصابة ستة آخرين على الأقل، بينهم مسعف بالرصاص الحي.

وأوضح شهود عيان أن خمسة مواطنين من الستة الذين استشهدوا، لم تعرف هوياتهم بعد، متأثرين بجروحهم الحرجة، بعد ان استهدفتهم طائرة مسيرة في مخيم جنين.

وحاصرت قوات الاحتــلال مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي في جنين ومحيطه، وأطلقت النار على كل شيء يتحرك، بما في ذلك مركبات الإسعاف.

وأشارت جمعية الهلال الأحمر إلى أن قوات الاحتلال استهدفت مركبة إسعاف في جنين وأصابت أحد ضباطها برصاصة في الظهروأنها لا تزال تمنع الطواقم الطبية من الدخول إلى المخيم للوصول إلى المصابين.

ولا تزال قوات الاحتلال تدفع بالمزيد من التعزيزات إلى مدينة جنين ومخيمها من كل المحاور، مدعومة بجرافات عسكرية، وسط تحليق مكثف لطائرات الحتلال في سماء المدينة ومخيمها

عارضة إسرائيــلية بيلا حديد يلا حديد تدفع ثمن دعملها لغـزة الشعب الفلسطيني اقتحام مدينة جنين

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