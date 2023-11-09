القاهرة الإخبارية: استهداف دورية مشتركة للقوات الأمريكية بعبوة ناسفة قرب الموصل

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، عن استهداف دورية مشتركة للقوات الأمريكية وجهاز مكافحة الإرهاب العراقي بعبوة ناسفة قرب الموصل، وذلك حسب مصدرين أمنيين لرويترز.

وفي وقت سابق، أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، فجر اليوم الخميس، عن استهداف قاعدة للقوات الأمريكية في إقليم كردستان بطائرتين مسيرتين، حيث أوضحت، في بيان نشرته عبر موقع الإعلام الحربي التابع لها، أنها استهدفت قاعدة الاحتلال الأمريكي في منطقة حرير شمالي العراق، بطائرتين مسيرتين أصابتا أهدافهما بشكل مباشر.

وتشن المقاومة الإسلامية في العراق منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة هجمات متواصلة بالطائرات المسيرة والصواريخ على قواعد عراقية وسورية، تضم قوات أمريكية، فضلًا عن قصف إيلات في إسرائيل حتى تجاوز عددها 48 استهدافًا.