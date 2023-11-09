الخميس 09 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": بايدن يطالب بوقف القتال 3 أيام فى غزة

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها الآن، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن طلب توقف القتال لمدة 3 أيام في قطاع غزة ولمدة أطول من ذلك لإخراج المحتجزين.

وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، في وقت سابق، عن موافقة إسرائيل على "وقف لإطلاق النار لمدة 4 ساعات يوميًا" في شمال غزة، حيث أكد البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة، تهدف لدخول ما لا يقل عن 150 شاحنة مساعدات إنسانية لغزة يوميًا.

بينما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن القتال مستمر ولا وقف لإطلاق النار دون عودة محتجزينا، وذلك عقب ما أعلن عنه البيت الأبيض بأن إسرائيل ستبدأ من اليوم في وقف إطلاق النار لمدة أربع ساعات يوميا في منطقة شمال غزة وذلك حسب نبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

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القاهرة الإخبارية الرئيس الامريكي وقف القتال قطاع غزة إخراج المحتجزين

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